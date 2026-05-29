جبهه مقاومت اسلامی در عراق به طور رسمی اعلام کرد تا زمانی که "روند اشغالگری" در این کشور ادامه داشته باشد، به هیچ وجه سلاح خود را زمین نخواهد گذاشت و آن را تحویل دولت نخواهد داد.

ابومهدی الجعفری، سخنگوی گروه "سرایا اولیاء الدم" که به عنوان نماینده جبهه مقاومت اسلامی در عراق سخن می‌گفت، در بیانیه‌ای تاکید کرد که موضوع زمین گذاشتن سلاح در حال حاضر اصلاً قابل بحث نیست. وی در این باره اظهار داشت: تا زمانی که ظلم و اشغالگری در عراق پایان نیابد، سخن گفتن از زمین گذاشتن سلاح و تحویل آن بی‌معناست.

سخنگوی سرایا اولیاء الدم با انتقاد شدید از جریان‌هایی که خواهان خلع سلاح مقاومت هستند، افزود: آن‌ها در زمان جنگ، جبهه مقاومت را قهرمان می‌نامند، اما در زمان صلح، نام کسانی را که عراق را از خطرها نجات دادند، فراموش می‌کنند.

این موضع‌گیری تند در زمانی اتخاذ می‌شود که محافل سیاسی عراق شاهد مجادلات و بحث‌های داغی پیرامون "انحصار سلاح در دست دولت" هستند. این در حالی است که گروه "سرایا السلام" (وابسته به جریان صدر) پیش از این برای قرار گرفتن تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق اعلام آمادگی کرده است؛ اما در مقابل، چندین گروه دیگر از جمله "نجباء"، "کتائب سیدالشهداء" و "سرایا اولیاء الدم"، سرسختانه‌ترین مواضع را علیه تحویل تسلیحات خود اتخاذ کرده‌اند.