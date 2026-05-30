8 دقیقه پیش

بانک مرکزی چین تلاش گسترده‌ای را برای افزایش استفاده از یوآن دیجیتال در داخل و خارج از این کشور آغاز کرده است. این اقدام، پکن را در مسیری متفاوت و رقابتی با ایالات متحده آمریکا برای بازطراحی آینده پول و کاهش سیطره دلار قرار می‌دهد.

"بانک خلق چین"، از طریق مجموعه‌ای از اقدامات جدید، بانک‌ها را تشویق و با صدور دستورالعمل‌های محرمانه، آن‌ها را به گسترش استفاده از یوآن دیجیتال در حوزه‌های مختلفی مانند قرعه‌کشی‌های لوتری، تعرفه‌های برق سبز و هزینه‌های مالی دولتی هدایت می‌کند.

برخی منابع آگاه اعلام کرده‌اند که بانک‌ها تحت فشار قرار دارند تا استفاده از این ارز را در معاملات فرامرزی، به‌ویژه از طریق پروژه "ابتکار کمربند و جاده" توسعه دهند؛ به طوری که بانک‌ها برای طراحی و ارائه محصولات مالی مناسب، مانند وام‌ها و گواهی‌های بانکی بر پایه یوآن دیجیتال، با یکدیگر به رقابت پرداخته‌اند.

تضاد آشکار با سیاست‌های واشنگتن

این رویکرد چین کاملاً در تضاد با سیاست‌های ایالات متحده است؛ جایی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از "ارزهای دیجیتال باثبات" حمایت می‌کند، اما استفاده داخلی از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی را ممنوع کرده است.

به گفته کارشناسان، پکن درصدد است از طریق یوآن دیجیتال، وابستگی خود را به سیستم پرداخت جهانی که تحت کنترل نهادهای غربی است و دلار در آن ارز محوری به شمار می‌رود، کاهش دهد. یکی از منابع اشاره کرده است که جنگ در خاورمیانه، ریسک "استفاده ابزاری و تسلیحاتی از دلار" را برجسته کرده و همین امر موجب شده تا تولیدکنندگان نفت در منطقه به دنبال "دلارزدایی" و روی آوردن به یوآن چین باشند.

آمار معاملات و مشوق‌های جدید

بر اساس آخرین آمارهای رسمی، مجموع تراکنش‌های یوآن دیجیتال از سال ۲۰۱۹ به ۱۶.۷ تریلیون یوآن (حدود ۲.۴۷ تریلیون دلار) رسیده است؛ هرچند این رقم هنوز بسیار کمتر از تراکنش‌های کارت‌های "یونیون پی" است که تنها در سال ۲۰۲۵ به ۲۷۹ تریلیون یوآن رسیده بود.

با این حال، چین از ابتدای سال جاری میلادی تغییراتی در سیاست‌های خود اعمال کرده و اجازه داده است که به حساب‌های یوآن دیجیتال "سود" تعلق گیرد. همچنین تعداد بانک‌های مجاز برای کار با این ارز به ۲۲ بانک افزایش یافته است. این اقدام انگیزه بانک‌ها را برای ترویج یوآن دیجیتال دوچندان کرده، چرا که اکنون این مبالغ به عنوان سپرده بانکی محسوب می‌شوند.

توسعه هوشمند و گام‌های بین‌المللی

مقامات چینی علاوه بر این، در حال آزمایش سیستم "قراردادهای هوشمند" هستند که در آن پرداخت‌ها به صورت خودکار انجام می‌شود؛ این فناوری برای پیشگیری از تقلب در بیمه‌های درمانی و نظارت بر مصرف انرژی سبز به کار گرفته می‌شود.

در عرصه بین‌المللی نیز شهر شانگهای نهادها و شرکت‌ها را به استفاده از پلتفرم "mBridge" تشویق می‌کند؛ یک شبکه جهانی که چین، هنگ‌کنگ، تایلند، امارات و عربستان سعودی را برای انجام مبادلات تجاری با ارزهای دیجیتال به یکدیگر متصل می‌سازد. با این حال، تحلیلگران معتقدند که یوآن دیجیتال برای جهانی‌شدن کامل، هنوز راه درازی در پیش دارد.