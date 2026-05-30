مدیریت برنامه‌ریزی و شهرسازی اربیل، با همکاری آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (جایکا) و نهادهای ذی‌ربط در دولت اقلیم کوردستان، از طرح جامع (ماسترپلان) جدید و مدرن این شهر پرده برداشت. این طرح که چشم‌انداز توسعه‌ی اربیل را تا سال ۲۰۵۰ (۱۴۲۸ شمسی) ترسیم می‌کند، شامل تحولات گسترده‌ای در حوزه‌های زیرساختی، حمل‌ونقل، تأمین مسکن و حفاظت از محیط‌زیست است.

به گزارش بخش خبری، شکریه عباس قادر، مدیر برنامه‌ریزی و شهرسازی اربیل در گفتگویی رسانه‌ای به تشریح جزئیات این طرح کلان پرداخت و اظهار داشت: "طرح پیشین اربیل برای بازه‌ی زمانی ۲۰۰۸ (۱۳۸۶ شمسی) تا ۲۰۳۰ (۱۴۰۸ شمسی) تدوین شده بود؛ اما با توجه به نیازهای روزافزون، طرح جدید با همکاری کارشناسان آژانس جایکای ژاپن و حمایت استانداری و وزارتخانه‌های مربوطه، بر اساس استانداردهای علمی جهانی بازنگری و تدوین شده است."

تحول در نظام حمل‌ونقل و ترانزیت شهری

بر اساس طرح جامع جدید، اربیل شاهد احداث دو کمربندی بزرگ در خارج از محدوده‌ی خیابان ۱۵۰ متری خواهد بود که عرض هیچ‌کدام کمتر از ۱۰۰ متر نخواهد بود. این معابر تنها به تردد خودروها اختصاص ندارند و مسیرهای ویژه‌ی دوچرخه‌سواری، پیاده‌روی و حتی مسیرهای اختصاصی عبور اسب و کالسکه جهت حفظ هویت ملی و تاریخی روستاها در آن‌ها پیش‌بینی شده است.

یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های این طرح، جانمایی شبکه‌ی راه‌آهن و تراموا برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی است. اراضی مربوط به ایستگاه‌های مرکزی قطار از هم‌اکنون تعیین شده و به‌منظور جلوگیری از مشکلات تملک در آینده، هرگونه ساخت‌وساز در این مناطق ممنوع اعلام شده است.

ایجاد کمربند سبز و احداث ابرپارک نوین

مدیر برنامه‌ریزی و شهرسازی اربیل از اجرای پروژه‌ی راهبردی "کمربند سبز" به پهنای ۲ کیلومتر خبر داد که دورتادور شهر را احاطه می‌کند. این طرح شامل باغات، ۶ پارک بزرگ، شهربازی‌های مدرن و بازارهای محلی برای عرضه‌ی محصولات کشاورزان است. همچنین مقرر شده است بافت روستاهای واقع در این کمربند برای حفظ هویت فرهنگی منطقه حفظ شود.

در این گفتگو اعلام شد که برنامه‌ی ویژه‌ای برای ساخت یک پارک جدید با مساحتی سه برابر پارک "سامی عبدالرحمان" در دستور کار است. مکان دقیق این ابرپارک که در منطقه‌ای با کمبود فضای سبز احداث می‌شود، در آینده توسط وزیر مربوطه رونمایی خواهد شد.

استانداردهای نوین معماری و انرژی‌های پاک

در طرح جامع جدید، ضوابط سخت‌گیرانه‌ای برای ساخت‌وسازها وضع شده است. تفکیک زمین به قطعات کمتر از ۲۰۰ متر مربع و پدیده‌ی خانه‌های ۱۰۰ متری ممنوع خواهد بود. شکریه عباس قادر با تأکید بر لزوم هارمونی در معماری شهری گفت: "نمای ساختمان‌ها در هر محله باید از نظر فرم و رنگ هماهنگ باشند تا آرامش بصری شهروندان تأمین شود."

همچنین نصب پنل‌های خورشیدی با زوایای استاندارد در طراحی بام‌ها الزامی شده است. در بخش مبلمان شهری نیز، قرار دادن سطل‌های زباله در پیاده‌روها ممنوع شده و هر واحد مسکونی موظف است محفظه‌ای اختصاصی در دیوار حیاط خود برای این منظور تعبیه کند.

تمرکززدایی اداری و پهنه‌بندی صنعتی

به‌منظور کاهش بار ترافیکی مرکز شهر، تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی در یک "منطقه اداری" متمرکز خواهند شد. در بخش صنعت نیز، مناطق اصلی در محور جاده‌ی مخمور تا جاده‌ی کرکوک به‌صورت زنجیره‌ای و محصور در فضای سبز طراحی شده‌اند. صنایع کوچک و کارگاهی نیز به مناطقی همچون خبات، شاویس و کسنزان منتقل می‌شوند.

حفاظت از منابع آبی و توسعه‌ی هدفمند

کارشناسان در این طرح، مناطق شرق و شمال اربیل (سمت کسنزان) را به‌عنوان "منطقه حفاظت‌شده‌ی آب‌های زیرزمینی" تعیین کرده‌اند. همچنین اراضی مسیر کرکوک به پروژه‌های بزرگ کشاورزی اختصاص یافته و توسعه‌ی مناطق مسکونی آینده عمدتاً به سمت شمال غرب و جاده‌ی دهوک هدایت خواهد شد.

در پایان، مدیر برنامه‌ریزی و شهرسازی اربیل تأکید کرد که با بازطراحی مناطق حومه‌ای همچون دارتو و بنصلاوه و ارتقای زیرساخت‌های رفاهی در این نواحی، کیفیت زندگی بهبود یافته و جایگاه اربیل به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین شهرهای منطقه تثبیت خواهد شد.