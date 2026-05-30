هاکان فیدان: توافق میان آمریکا و ایران بیش از هر زمانی نزدیک است

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که آمریکا و ایران از طریق گفتگوهای خود در تلاشند تا به یک نتیجه مثبت دست یابند. وی، اشاره کرد که دستیابی به توافق، اکنون بیش از هر زمان دیگری نزدیک است.

وزیر امور خارجه ترکیه در اظهاراتی گفت: هر دو طرف (آمریکا و ایران) خواهان دستیابی به نتیجه‌ای مثبت در تلاش‌های دیپلماتیک خود برای رسیدن به توافق هستند. وی، همچنین افزود: ترکیه از تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان و قطر در این زمینه حمایت می‌کند.

وزیر خارجه ترکیه تأکید کرد که پس از توقف جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل، در حال حاضر تمرکزها بیشتر بر روی تنگه هرمز است. وی، فاش کرد که هر دو طرف برنامه‌ای را برای ازسرگیری گفتگوهای هسته‌ای تدوین کرده‌اند، مشروط بر اینکه تردد دریایی در تنگه هرمز به حالت عادی بازگردد.

فیدان، خاطرنشان کرد که محاصره دریایی در تنگه هرمز فشار زیادی را بر آمریکا و ایران وارد می‌کند، زیرا تأثیر مستقیمی بر امنیت انرژی، قیمت‌های جهانی، امنیت غذایی و رشد اقتصادی دارد. وی افزود: در حال حاضر این پرونده در اولویت کاری قرار دارد و حتی از پرونده هسته‌ای نیز مهم‌تر است.

وزیر امور خارجه ترکیه بر این باور است که دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به اقدامات خصمانه، منجر به تسریع روند مذاکرات برای توافق صلح در نوار غزه خواهد شد.

در حال حاضر، مذاکرات آمریکا و ایران با میانجی‌گری پاکستان شاهد پیشرفت‌های مثبتی است؛ این در حالی است که از نزدیک شدن به یک تفاهم اولیه برای کاهش تنش‌ها سخن گفته می‌شود، اگرچه هنوز اختلافات بر سر برخی مسائل کلیدی مانند برنامه هسته‌ای و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز پابرجا است.