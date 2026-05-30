توافق بزرگ در بغداد؛ ادغام نیروهای مقتدی صدر در نهادهای امنیتی رسمی عراق

نخست‌وزیر عراق و هیات بلندی پایه‌ای از "جریان ملی شیعه" درباره تشکیل یک کمیته مشترک جهت اجرایی کردن ابتکارعمل مقتدی صدر توافق کردند. هدف از این طرح، ادغام نیروهای "سرایا السلام" در نهادهای امنیتی رسمی و واگذاری تمامی تسلیحات آن‌ها به دولت است.

شنبه (۳۰ مه ۲۰۲۶)، علی فالح زیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در بغداد از هیات عالی‌رتبه جریان ملی شیعه به نمایندگی از مقتدی صدر استقبال کرد. این دیدار با حضور جانشین فرمانده ستاد عملیات مشترک عراق برگزار شد.

بر اساس بیانیه دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق، محور اصلی این نشست به تدوین سازوکاری مناسب و علمی برای اجرای طرح مقتدی صدر اختصاص داشت؛ طرحی که بر ادغام شبه‌نظامیان سرایا السلام در بدنه نیروهای امنیتی رسمی عراق و تحویل کامل تسلیحات آن‌ها به ارگان‌های دولتی تاکید دارد.

به منظور سرعت‌بخشی و سازماندهی این فرآیند، در این جلسه تصمیم گرفته شد که یک کمیته تخصصی تشکیل شود. وظیفه این کمیته، نظارت بر مراحل انتقال، سازماندهی مجدد نیروها و تحویل تسلیحات، منطبق با قوانین جاری و سیستم نظامی عراق خواهد بود.

از سوی دیگر، علی زیدی، مراتب قدردانی عمیق خود و دولت عراق را از این اقدام رهبر جریان ملی شیعه ابراز داشت و تاکید کرد: این دست تصمیمات، برخاسته از موضعی عالی و ملی است که به تحکیم حاکمیت قانون، تقویت نهادهای دولتی و حفظ امنیت ملی عراق کمک شایانی می‌کند.

این تحول، یکی از گام‌های استراتژیک و کلیدی در راستای انحصار سلاح در دست دولت و کارآمدتر کردن نیروهای مسلح رسمی در این کشور به شمار می‌رود.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که مقتدی صدر، رهبر جریان ملی شیعه، روز چهارشنبه (۲۷ مه ۲۰۲۶) در پیامی اعلام کرده بود به خاطر منافع عمومی و دور کردن مخاطرات از کشور، لازم است "سرایا السلام" به طور کامل و برای همیشه از جریان ملی شیعه جدا شود. صدر، خاطرنشان کرده بود که این نیروها از این پس کاملاً تحت فرمان دولت قرار گرفته و زیر نظر شخص اول نظامی کشور (فرمانده کل نیروهای مسلح) فعالیت خواهند کرد.