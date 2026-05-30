خیز نمایندگان کورد برای ورود منسجم به پارلمان سوریه

تأکید بر تثبیت حقوق کوردها در قانون اساسی جدید سوریە

2 ساعت پیش

یک نماینده کورد در پارلمان سوریه از تلاش‌ها برای تشکیل یک فراکسیون واحد کوردی در مجلس این کشور خبر داد و تأکید کرد که نسبت به گنجانده شدن و تثبیت حقوق کوردها در قانون اساسی جدید سوریه بسیار خوش‌بین است.

امروز شنبه (۳۰ مه ۲۰۲۶)، "عمر غریبو" نماینده حوزه انتخابیه "السفیره" و "دیر حافر" در پارلمان سوریه، در گفتگوی اختصاصی با شبکه کوردستان۲۴، به بررسی ابعاد مختلف حضور کوردها در پارلمان، بازسازی مناطق کوردنشین، حقوق دستوری و نقشی که قانون‌گذاران کورد می‌توانند در ترسیم آینده سوریه در دوران "پسابعث" ایفا کنند، پرداخت.

فرآیند انتخاباتی شفاف و بدون تبعیض

عمر غریبو، در خصوص فرآیند انتخابات اظهار داشت: این دوره از انتخابات برای تمامی واجدین شرایط قانونی آزاد و در دسترس بود. کمیته عالی انتخابات پارلمان دستورالعمل‌های شفافی را صادر کرد و این روند بدون هیچ‌گونه تبعیض و در فضایی آزاد برگزار شد.

وی، با اشاره به وضعیت فعلی نمایندگان افزود: اگرچه نمایندگان مجلس به دلیل عدم ادای سوگند رسمی هنوز از اختیارات کامل قانون اساسی برخوردار نیستند، اما از طریق ابتکارهای اجتماعی، مطالبات و صدای شهروندان را به نهادهای حکومتی منتقل می‌کنند؛ به‌ویژه در استان حلب و مناطقی چون دیر حافر، مسکنه و عفرین که به‌تازگی از عملیات‌های نظامی عبور کرده‌اند. در این شرایط، نمایندگان نقش یک کانال اطمینان‌بخش را برای ایجاد پل ارتباطی میان دولت و جامعه ایفا می‌کنند.

گام عملی برای تشکیل فراکسیون واحد کوردی

این نماینده پارلمان فاش کرد که نمایندگان کورد از زمان پایان انتخابات در ۵ اکتبر ۲۰۲۵، رایزنی‌ها و دیدارهای مستمری را جهت تشکیل یک فراکسیون پارلمانی متحد آغاز کرده‌اند. وی، این اقدام را برای غلبه بر چالش‌های تاریخی که پیش از این مانع از همگرایی سیاسی کوردها در ساختار سیاسی سوریه می‌شد، ضروری دانست.

غریبو، با انتقاد از وضعیت معیشتی و رفاهی در مناطق کوردنشین گفت: این مناطق به دلیل حاشیه‌نشینی و بی‌توجهی‌های تاریخی در دوران رژیم گذشته، اکنون با شرایط سخت انسانی و کمبود شدید خدمات مواجه هستند و نیاز به توجه ویژه‌ای دارند. برای نمونه، منطقه "عفرین" با وجود طبیعت سرسبز و پتانسیل‌های بالا، سال‌ها از پروژه‌های سرمایه‌گذاری محروم بوده است؛ اما اکنون در تلاشیم تا از طریق کمیسیون‌های پارلمانی، پروژه‌های توسعه‌ای پایدار را برای این مناطق جذب کنیم.

عمر غریبو، در رابطه با حقوق فرهنگی و سیاسی کوردها تصریح کرد: تحولات پس از ۸ دسامبر ۲۰۲۴ و صدور فرمان تاریخی شماره ۱۳ در کنار اقدامات دولت، سطح انتظارات جامعه کورد را برای احترام به حقوق خود و مشارکت واقعی در قدرت بالا برده است. با این حال، تلاش‌ها باید تا زمان گنجانده شدن و تثبیت نهایی این فرمان در قانون اساسی آینده کشور ادامه یابد.

ورود به دوران "جمهوری سوم" سوریه

این نماینده پارلمان در پایان، انگیزه خود از نامزدی در انتخابات را این‌گونه تشریح کرد: مقطع کنونی، آغاز پایه‌گذاری "جمهوری سوم" در سوریه پس از استقلال است. کشور پس از سقوط رژیم بعث، شاهد شکل‌گیری نهادها و سیاست‌های نوین است؛ لذا مشارکت سیاسی در این دوره نه تنها یک ضرورت، بلکه یک وظیفه ملی برای ساختن آینده سوریه و عبور از رنج‌های گذشته است.

لازم به ذکر است که در ابتدا رسانه‌ها از پیروزی هشت نامزد کورد در پارلمان سوریه خبر داده بودند، اما پیگیری‌های کوردستان۲۴ تأیید کرد که تعداد واقعی نمایندگان کورد ۹ نفر است و "عمر غریبو" نهمین نماینده‌ای است که نامش پیشتر اعلام نشده بود.

"عمر غریبو" که پیش از این به مدت حدود سه سال و نیم در زندان "صیدنایا" متعلق به رژیم سابق بعث محبوس بوده، در حال حاضر دانشجوی دکتری در رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه "نیشانتاشی" است و مدرک کارشناسی ارشد خود را نیز در همین رشته اخذ کرده است.