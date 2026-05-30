جهش بزرگ در صنعت گردشگری اقلیم کوردستان؛ سرمایهگذاری ۷.۵ میلیارد دلاری در ۵ سال گذشته
سخنگوی سازمان کل گردشگری اقلیم کوردستان عراق اعلام کرد که بخش گردشگری این اقلیم در پنج سال گذشته شاهد شکوفایی و رونق چشمگیری بوده است؛ به طوری که ۸۰ پروژه راهبردی با سرمایهای بالغ بر ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اجرا شده و در خدمت شهروندان و گردشگران قرار گرفته است.
ابراهیم عبدالمجید، سخنگوی سازمان کل گردشگری اقلیم کوردستان، روز شنبه (۳۰ مه ۲۰۲۶) در جریان حضور در بخش خبری شبکه "کوردستان۲۴" اظهار داشت: آمار ورود گردشگران به تمامی مناطق و استانهای اقلیم کوردستان رشد چشمگیر و بیسابقهای داشته است.
سخنگوی این سازمان در خصوص تأثیرات این افزایش آماری بر زندگی روزمره مردم و وضعیت اقتصادی منطقه توضیح داد: این جریان مداوم و انبوه ورود گردشگران، نقشی حیاتی و کارآمد ایفا کرده است؛ به گونهای که در حال حاضر، بخش گردشگری به محرک اصلی رونق بازارها و ایجاد یک تحرک تجاری مطلوب در اقلیم کوردستان تبدیل شده است.
در همین حال، ابراهیم عبدالمجید به یک تغییر ساختاری و مهم در ترکیب گردشگران ورودی به اقلیم اشاره کرد و گفت: یکی از تحولات خرسندکننده این است که تعداد گردشگران خارجی در اقلیم کوردستان بهطور مستمر در حال افزایش است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد که در طول پنج سال گذشته، مدیریت منطقه موفق به اجرا و بهرهبرداری از ۸۰ پروژه متنوع گردشگری در سراسر اقلیم کوردستان شده است.
سخنگوی سازمان گردشگری درباره حجم سرمایهگذاریهای انجامشده در این بخش فاش کرد که مجموع سرمایهگذاری اختصاصیافته برای این ۸۰ پروژه، بیش از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا است. به گفته وی، این حجم از سرمایهگذاری، نشانه آشکاری از اعتماد بالای سرمایهگذاران به امنیت و بسترهای مناسب سرمایهگذاری در اقلیم کوردستان است.
ابراهیم عبدالمجید، در محور مربوط به کیفیت خدمات و سطح میزبانی از مسافران، به وجود مراکز اقامتی و تفریحی بااستاندارد بالا اشاره کرد و افزود: امروز در اقلیم کوردستان نزدیک به ۴۰ مرکز و مجتمع گردشگری در سطح "برندهای جهانی" و "پنج ستاره" فعالیت دارند که روزانه خدماتی با بالاترین کیفیت بینالمللی را به گردشگران داخلی و خارجی ارائه میدهند.
این آمارهای جهشی در حالی منتشر میشود که دولت اقلیم کوردستان، بخش گردشگری را به عنوان یکی از پایههای اصلی طرحهای اقتصادی خود برای تنوعبخشی به منابع درآمدی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تعیین کرده است و بهطور مستمر در راستای تسهیل امور برای گردشگران و سرمایهگذاران گام برمیدارد.