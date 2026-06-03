تضمین امنیت آبی اربیل تا 30 سال آیندە
پروژه اضطراری و سریع انتقال آب به اربیل، نقطه عطفی تاریخی در تأمین امنیت آبی پایتخت اقلیم کوردستان به شمار میرود؛ به طوری که مشکل کمآبی در این شهر و حومه آن را برای ۳۰ سال آینده به طور کامل برطرف کرده و به وابستگی به آبهای زیرزمینی پایان میدهد.
این پروژه استراتژیک با بودجهای نزدیک به ۴۸۰ میلیون دلار و به صورت پیشازموعد، ۱۰۰٪ مراحل اجرایی خود را پشت سر گذاشته است. این طرح در حال حاضر قادر است در هر ساعت ۲۰ تا ۲۱ هزار مترمکعب آب تصفیهشده و پاک را از رودخانه "زاب بزرگ" به محلههای مختلف اربیل منتقل کند. همچنین در طراحی این پروژه، توسعه آینده شهر و افزایش تقاضا در سالهای آتی به طور کامل پیشبینی و لحاظ شده است.
یکی از بزرگترین دستاوردهای زیستمحیطی و راهبردی این طرح، پلمب و خاموش کردن نزدیک به ۱۰۰۰ حلقه چاه آب در مرکز شهر اربیل است. این اقدام مانع از برداشت بیرویه و بیبرنامه از منابع طبیعی شده و تأثیری مستقیم بر بهبود و افزایش تراز آبهای زیرزمینی داشته است.
این موفقیت در حالی به دست میآید که بر اساس شاخصهای سالهای گذشته، سطح آبهای زیرزمینی در مرکز اربیل ۵۰۰ متر افت کرده بود؛ اما اکنون به دلیل انسداد چاهها، بارشهای چشمگیر برف و باران در سال جاری و همچنین ذخیرهسازی آب در سدها و بندها، سطح آبهای زیرزمینی به شکل ملموسی بالا آمده و سیستمهای مدرن سنجش نیز این تغییرات مثبت را تأیید میکنند.
"رابر حسین"، مدیر اداره آب اربیل در این باره اعلام کرد: برای تابستان امسال هیچگونه مشکلی در زمینه کمبود آب در شهر نخواهیم داشت، مگر در موارد فنی ناگهانی (مانند شکستگی لولهها یا قطعی برق) که آن هم به سرعت برطرف خواهد شد.
به گفته مدیر اداره آب، در حال حاضر مجموع ظرفیت پروژههای تأمین آب پاک و آشامیدنی برای اربیل و حومه آن، به ۳۵ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در ساعت رسیده است.