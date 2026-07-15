هماهنگی اربیل و بغداد برای پیوند اعضا

48 دقیقه پیش

مدیرکل بهداشت اربیل اعلام کرد هماهنگی مستمری با وزارت بهداشت عراق برای انجام عمل‌های پیوند اعضا در بیمارستان‌های اقلیم کوردستان وجود دارد. وی، همچنین تاکید کرد که سیستم "بارکد" به معیاری اصلی برای اطمینان از کیفیت دارو تبدیل شده و هر دارویی که فاقد بارکد باشد، غیرقانونی تلقی می‌شود.

"دلووان محمد"، مدیرکل بهداشت اربیل در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) گفت: ما بر مجموعه بزرگی از مراکز بهداشتی نظارت داریم که شامل حدود ۲۰۰ مرکز درمانی می‌شود؛ از جمله چهار مدیریت بهداشت، ۱۷ بیمارستان عمومی، ۱۷ بیمارستان تخصصی، ۱۴۰ مرکز بهداشتی درمانی، و چندین بیمارستان تخصصی کودکان، زایمان، بیماری‌های ریوی و دندانپزشکی که در مناطق اربیل، خبات، شقلاوه و دشت اربیل توزیع شده‌اند. البتە با وجود بحران‌های مالی، دولت برای احداث مراکز جدید و توسعه زیرساخت‌های بهداشتی تلاش می‌کند.

"دلووان محمد" در ادامه به پیشرفت‌ها در زمینه دیجیتالی‌سازی خدمات اشاره کرد و بیمارستان "پیرمام" را به عنوان نمونه ذکر کرد که اکنون کاملاً الکترونیکی شده و بدون کاغذ کار می‌کند و تلاش‌هایی برای تعمیم این تجربه به سایر بیمارستان‌ها در جریان است.

وی، درباره پیوند کلیه و کبد توضیح داد: قوانین سختی در این زمینه وجود دارد و نهادهای امنیتی و دادگاه‌ها نظارت می‌کنند تا اهدای عضو کاملاً رایگان و بشردوستانه باشد. همچنین اهداکننده می‌تواند از سایر استان‌های عراق باشد، به شرط آنکه بیمار ساکن اقلیم باشد، یا اینکه با موافقت رسمی وزارت بهداشت عراق، عمل جراحی برای افراد خارج از اقلیم نیز در بیمارستان‌های کوردستان انجام شود.

مدیرکل بهداشت اربیل همچنین فاش کرد که ۱۷ هزار کارمند در بخش‌های مختلف حوزه بهداشت این استان فعالیت می‌کنند، اما به دلیل بازنشستگی همزمان پنج گروه سنی مختلف (که حدود ۱۵۰۰ نفر از آن‌ها تنها در اربیل بودند)، اکنون نیاز مبرمی به استخدام نیروهای جدید وجود دارد.

وی، در پایان با اشاره به توجه ویژه به بیماران تالاسمی گفت: در چارچوب یک برنامه دولتی، ۱۴۰ بیمار مبتلا به تالاسمی که ۳۰ نفر از آن‌ها اهل اربیل هستند، با هزینه دولت اقلیم کوردستان برای انجام عمل پیوند مغز استخوان به کشور ترکیه اعزام شده‌اند و این فرآیند درمانی با موفقیت انجام شده است.