بحران سرطان در دیاله؛ ثبت ۶۴۰۰ مبتلا

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یک عضو شورای استان دیاله با ابراز نگرانی شدید از روند صعودی آمار مبتلایان به سرطان در این استان، از ثبت بیش از ۶ هزار مورد ابتلا خبر داد و خواستار مداخله فوری دولت شد.

امروز سه‌شنبه (۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶)، "اوس مهداوی" عضو شورای استان دیاله، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که تاکنون ۶ هزار و ۴۰۰ مورد ابتلا به سرطان در این استان ثبت شده است. وی، تاکید کرد که این وضعیت بحرانی، نیازمند موضع‌گیری جدی و اقدام فوری نهادهای دولتی برای ریشه‌یابی و جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع است.

مهداوی، با اشاره به عوامل اصلی این بحران گفت: محل‌های فعلی دفن زباله در نزدیکی شهرها و مناطق مسکونی قرار دارند که این امر در کنار سایر منابع آلاینده، تهدید زیست‌محیطی و بهداشتی بزرگی را متوجه شهروندان کرده است.

وی در ادامه افزود: فعالیت مستمر این سایت‌های دفن پسماند در نزدیکی مناطق مسکونی، به دلیل انتشار گازهای سمی، بوی نامطبوع و آلودگی شدید، موجب نگرانی عمیق شهروندان شده و سلامت عمومی را به خطر انداخته است.

این مقام مسئول خواستار بازنگری فوری در پرونده مدیریت پسماند بر اساس استانداردهای معتبر زیست‌محیطی شد.

عضو شورای استان دیاله در پایان خواستار انتقال فوری سایت‌های دفن زباله به مناطق دورافتاده و دور از تجمعات مسکونی، و همچنین استفاده از روش‌های نوین برای مدیریت و بازیافت پسماندها شد.

وی، همچنین بر ضرورت تقویت نظارت‌های زیست‌محیطی و انجام پژوهش‌های میدانی برای شناسایی دقیق منابع آلودگی و مقابله با آن‌ها تاکید کرد.