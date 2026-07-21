برنامههای جدید اقلیم کوردستان برای بیماران سرطانی
تخصیص ۲۸ میلیارد دینار به بیمارستان هیوا
وزیر بهداشت دولت اقلیم کوردستان با اعلام جدیدترین آمار بودجه اختصاصیافته به بخش درمان سرطان، از تخصیص ۲۵ میلیارد دینار برای تأمین دارو و ۳ میلیارد دینار برای تجهیزات پزشکی بیمارستان "هیوا" تنها در سال ۲۰۲۵ خبر داد.
روز سهشنبه (۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶)، سامان برزنجی، وزیر بهداشت اقلیم کوردستان در یک نشست خبری گفت: امروز برای پیگیری وضعیت دارو، تجهیزات و ملزومات روزانه در اینجا حضور داریم. اقدامات انجامشده هم از سوی صندوق کمکرسانی و هم از طرف مدیریت بهداشت سلیمانیه و تمامی مدیران کل شایسته تقدیر است.
وزیر بهداشت با اشاره به جزئیات مالی افزود: برای سال ۲۰۲۵، تنها برای داروی بیمارستان هیوا مبلغ ۲۵ میلیارد دینار و برای تجهیزات پزشکی بیش از ۳ میلیارد دینار تأمین شده است. همچنین در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۶، حدود ۱۲ میلیارد دینار برای دارو و ملزومات پزشکی هزینه شده است.
سامان برزنجی، با بیان اینکه برنامههایی برای توسعه مراکز درمان سرطان جهت ارتقای خدمات و کاهش آلام بیماران در دست اجراست، به پروژهای راهبردی برای تصفیه فاضلاب بیمارستانها اشاره کرد و گفت: این پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که فاضلاب بیمارستانی با فاضلاب خانگی متفاوت است؛ به همین دلیل با همکاری سازمان یونیسف به عنوان یک پروژه اصلی روی آن کار کردهایم.
وی، در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از سازمانهای بینالمللی اظهار داشت: سازمان خیریه ملک سلمان تجهیزات پزشکی به ارزش تقریبی ۵ میلیون دلار برای بیمارستانهای اقلیم کوردستان تأمین کرده است.
وی، همچنین بر ضرورت حمایت روانی و مادی همهجانبه از بیماران مبتلا به سرطان تأکید کرد.
وزیر بهداشت در این نشست خبری، از مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان قدردانی کرد که از آغاز کابینه نهم، بودجهای ویژه و گسترده را به بیمارستانها، مراكز درمان سرطان و تأمین دارو اختصاص داده است. وی، خاطرنشان کرد که نخستوزیر با احداث بیمارستان در شهرستانها، بخشها و ادارههای مستقل موافقت کرده است. برزنجی، همچنین یادآور شد که در روزهای گذشته طی دیداری با قباد طالبانی، معاون نخستوزیر، راهکارهای تقویت حمایتها از بیمارستان هیوا مورد بررسی قرار گرفته است.