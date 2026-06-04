تأکید بر ازسرگیری صادرات نفت از طریق بندر جیهان

1 ساعت پیش

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان عراق و سفیر جدید ترکیه در بغداد، در دیداری دوجانبه بر لزوم ازسرگیری و تداوم صادرات نفت اقلیم کوردستان و عراق از طریق بندر جیهان ترکیه و همچنین توسعه مناسبات اقتصادی تأکید کردند.

به گزارش دفتر نخست‌وزیری اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم، امروز پنجشنبه (۴ ژوئن ۲۰۲۶) از "آنل بورا اینان"، سفیر ترکیه در عراق استقبال کرد.

در این نشست که با حضور "ارمان توپچو"، سرکنسول ترکیه در اقلیم کوردستان برگزار شد، طرفین بر اهمیت ارتقای بیش از پیش روابط دوجانبه، به‌ویژه در حوزه مبادلات بازرگانی و تجاری تأکید کردند.

در همین راستا، به سفر مهم و موفقیت‌آمیز ماه گذشته نخست‌وزیر اقلیم کوردستان به ترکیه و دیدارهای رسمی وی با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و سایر مقامات ارشد این کشور اشاره شد.

بخش دیگری از گفتگوهای مسرور بارزانی و دیپلمات ارشد ترکیه، به تبادل نظر درباره آخرین تحولات، تغییرات و مستجدات اوضاع عمومی عراق اختصاص داشت. طرفین در این رابطه بر ضرورت حمایت از دولت جدید فدرال عراق جهت حل‌وفصل پرونده‌های اختلافی و مقابله با چالش‌های پیش‌رو تأکید کردند.

محور کلیدی این دیدار، بخش انرژی و بودجه بود. دو طرف با تمرکز بر اهمیت توسعه بخش انرژی عراق، بر ضرورت استمرار و پایداری صادرات نفت عراق و اقلیم کوردستان از طریق بندر جیهان ترکیه و تلاش مشترک برای توسعه ظرفیت تولید نفت با هدف افزایش درآمدهای عمومی و بهبود وضعیت مالی و اقتصادی عراق، تاکید کردند.