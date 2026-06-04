توسعه دیپلماسی سینمای سبز میان کوردستان و ایتالیا

1 ساعت پیش

در گامی رو به جلو برای توسعه سینمای زیست‌محیطی در سطح بین‌المللی، فستیوال فیلم محیط‌زیستی کوردستان پس از موفقیت در برگزاری نخستین دوره خود، رسماً یک توافق‌نامه همکاری مشترک با "فستیوال فیلم رودخانە" ایتالیا به امضا رساند.

این توافق‌نامه به دنبال جلب توجه نهادها و فستیوال‌های جهانی به این رویداد نوپا، به‌ویژه پس از بازتاب اخبار آن در رسانه‌های داخلی و بخش انگلیسی‌زبان موسسە رسانەای کوردستان24، شکل گرفته است.

پشتیوان عبدالله، دبیر فستیوال فیلم محیط‌زیستی کوردستان، جزئیات این همکاری بین‌المللی را تشریح کرد. به گفته وی، این توافق‌نامه فراتر از یک تفاهم‌نامه تشریفاتی است و بخش‌های عملیاتی متعددی را شامل می‌شود. بر اساس اتن تفاهم‌نامە، فیلم‌های منتخب فستیوال کوردستان امکان اکران در ایتالیا را خواهند داشت و به طور متقابل، آثار برجسته فستیوال ایتالیا در کوردستان به نمایش درمی‌آیند؛ همچنین دعوت از مهمانان، داوران و نمایندگان سینمایی دو کشور برای حضور در دوره‌های آتی فستیوال‌ها و همکاری در اجرای پروژه‌ها و کارگاه‌های آموزشی سینمایی با محوریت محیط‌زیست.

دبیر این فستیوال با اشاره به الگوبرداری از ساختار فستیوال ایتالیا که سالانه در فضای باز و در مجاورت رودخانه برگزار می‌شود، از تغییر بستر برگزاری دوره بعدی این رویداد خبر داد.

پشتیوان عبدالله در این رابطه تصریح کرد: فستیوال ایتالیا بر پایه حفظ محیط‌زیست و پیوند هنر با طبیعت بنا شده است؛ ویژگی رویکرد آن‌ها باعث ایجاد این همپوشانی و همکاری نزدیک شد، چرا که هر دو فستیوال به دنبال توسعه آگاهی زیست‌محیطی از طریق زبان سینما هستند. بر همین اساس، طبق برنامه‌ریزی‌های ما، دوره آینده فستیوال کوردستان به جای سالن‌های بسته، در دل طبیعت و فضای باز از جمله پارک سامی عبدالرحمن در اربیل برگزار خواهد شد.

مدیریت این رویداد سینمایی تأکید کرد که این توافق‌نامه تنها آغاز مسیر روابط بین‌المللی آن‌هاست. هدف استراتژیک این گام، ایجاد شبکه ارتباطی با سایر فستیوال‌های جهانی محیط‌زیست و فراهم کردن پلتفرمی برای فیلم‌سازان بومی است تا آثار و پیام‌های زیست‌محیطی خود را به وسیع‌ترین طیف از مخاطبان و نهادهای سینمایی در سراسر جهان برسانند.

تحلیل‌گران حوزه سینما معتقدند این دست همکاری‌های دوجانبه علاوه بر تقویت جایگاه این فستیوال در نقشه رویدادهای تخصصی جهان، مسیر معرفی، تبادل فرهنگی و ارتقای هنر سینمای منطقه را در فراتر از مرزها هموارتر می‌کند.