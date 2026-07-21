هشدار ایران به بلغارستان درباره همکاری با آمریکا

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، به بلغارستان درباره هرگونه همکاری با ایالات متحده در عملیات نظامی علیه ایران هشدار داد.

به گزارش رویترز، بقایی امروز سه‌شنبه ۲۱ ژوئیه اعلام کرد هرگونه اقدامی که حملات نظامی آمریکا به ایران را تسهیل کند، از دید تهران به منزله همدستی در آنچه «تجاوز و جنایات جنگی» خواند، تلقی خواهد شد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که دولت بلغارستان اعلام کرد از پارلمان این کشور خواهد خواست با استقرار حداکثر هشت هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در یکی از پایگاه‌های هوایی این کشور موافقت کند. بلغارستان عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و اتحادیه اروپا است.

هشدار تهران در شرایطی مطرح می‌شود که تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر بار دیگر تشدید شده است. دو طرف حملاتی را علیه یکدیگر و مواضع مرتبط با هم در منطقه انجام داده‌اند و هم‌زمان، نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه درگیری به دیگر کشورهای منطقه و شرکای آمریکا افزایش یافته است.

ب.ن