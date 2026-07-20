راهیابی فیلم کوتاه "یک نگاه" به جشنوارههای بینالمللی
اثر جدید شَمال حسین با محوریت مفاهیم انسانی و ارزش سلامتی، پس از پایان مراحل تولید، برای رقابت در جشنوارههای معتبر جهانی ارسال شد.
فیلم کوتاه "یک نگاه" به کارگردانی شَمال حسین، که به بررسی ارزشهای انسانی و اهمیت شکرگزاری برای سلامتی میپردازد، تولید شده و جهت حضور در چندین جشنوارهی سینمایی بینالمللی ارسال شده است.
تقابل دو نگاه به زندگی
شمَال حسین، کارگردان این اثر، روز دوشنبه ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۹ تیر ۱۴۰۵) در گفتگو با رسانهها اعلام کرد: "فیلم کوتاه یک نگاه با مدت زمان یک دقیقه و ۴۹ ثانیه، بر یکی از موضوعات عمیق انسانی تمرکز دارد؛ یعنی شکرگزاری برای نعمتهای الهی، به ویژه سلامتی، که انسانها غالباً به سادگی از کنار آن میگذرند و ارزش واقعی آن را درک نمیکنند."
وی در مورد داستان فیلم افزود: "چیرگی داستان بر مقایسهی دو زندگی متفاوت استوار است؛ از یک سو فردی را میبینیم که دچار فلج مغزی شده و جهان را تنها از یک زاویه میبیند، و در مقابل، فرد سالمی نشان داده میشود که از آزادی حرکت برخوردار است اما قدر این نعمت را نمیداند. فیلم در اینجا پرسشی کلیدی را در ذهن مخاطب ایجاد میکند."
حضور در عرصههای جهانی
این کارگردان کورد خاطرنشان کرد که فیلم "یک نگاه" هماکنون برای شرکت در جشنوارههای بینالمللی در کشورهای آمریکا، کانادا، برزیل، ایتالیا، آلمان، اسپانیا و چندین جشنوارهی معتبر عربی ارسال شده و در انتظار آغاز رقابتها است. وی ابراز امیدواری کرد که در آیندهای نزدیک، خبر موفقیتهای این فیلم منتشر شود.
شَمال حسین، کارگردان و فیلمساز کورد، بیش از ۲۰ سال سابقهی فعالیت در حوزهی تلویزیون و سینما را در کارنامه دارد. او در طول دوران هنری خود چندین فیلم مستند و کوتاه کارگردانی کرده و همواره بر انتقال داستانهای انسانی از طریق زبان سینما تاکید داشته است.