دونالد ترامپ: عملیات نظامی آمریکا علیه ایران پایان نیافته است

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد عملیات نظامی ایالات متحده علیه ایران پایان نیافته و واشینگتن قصد خروج از این درگیری را ندارد. او مدعی شد بازسازی خسارت‌های واردشده به ایران دهه‌ها زمان خواهد برد.

این اظهارات در حالی مطرح شد که حملات و تنش‌ها در منطقه افزایش یافته است. بحرین، کویت و اردن از رهگیری پهپادها و موشک‌های شلیک‌شده خبر دادند و سپاه پاسداران اعلام کرد اهدافی مرتبط با نیروهای آمریکا در اردن، کویت و بحرین را هدف قرار داده است.

همزمان، حوثی‌های مورد حمایت ایران تهدید کردند بنادر عربستان سعودی را محاصره خواهند کرد؛ تهدیدی که با محکومیت ریاض و هشدار واشنگتن مبنی بر واکنش به هرگونه اقدام در این زمینه روبه‌رو شد.

در همین حال، وزارت امور خارجه کویت سفیر ایران را در پی حمله به یک کشتی در نزدیکی تنگه هرمز احضار کرد. با وجود ادامه درگیری‌ها، تهران اعلام کرده است که تماس‌های دیپلماتیک با آمریکا از طریق میانجی‌ها همچنان ادامه دارد و پاکستان نیز خواستار خویشتنداری همه طرف‌ها شده است.

ب.ن