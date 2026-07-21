پیت هگست: جنگ با ایران ۳۷.۵ میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته است

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اربیل (کوردستان۲۴)- پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرد که هزینه جنگ با ایران برای ایالات متحده تاکنون به ۳۷.۵ میلیارد دلار رسیده است.

هگست امروز سه‌شنبه ۲۱ ژوئیه، در جلسه استماع کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا گفت برآورد جدید پنتاگون نشان می‌دهد هزینه‌های این درگیری به ۳۷.۵ میلیارد دلار افزایش یافته است؛ رقمی که نسبت به برآورد پیشین، حدود ۲۹ میلیارد دلار در اواسط ماه مه، رشد قابل توجهی داشته است.

وزیر دفاع آمریکا این آمار را در جریان دفاع از درخواست دولت برای تخصیص حدود ۶۷ میلیارد دلار بودجه تکمیلی به پنتاگون ارائه کرد.

قرار است این بودجه بخشی از هزینه‌های ناشی از عملیات نظامی، تقویت توان دفاعی و ادامه مأموریت‌های نیروهای مسلح آمریکا را پوشش دهد.

اظهارات هگست در حالی مطرح می‌شود که درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر شدت گرفته و دو طرف حملات متقابلی را در منطقه انجام داده‌اند.

افزایش هزینه‌های نظامی و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای ادامه عملیات، همزمان، به یکی از محورهای اصلی بحث در کنگره آمریکا تبدیل شده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن