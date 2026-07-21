سفر هیئت وزارت خارجه سوریه به اربیل برای راهاندازی کنسولگری
اربیل (کوردستان۲۴)- یک مقام وزارت امور خارجه سوریه از آغاز اقدامات برای افتتاح کنسولگری این کشور در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، خبر داد.
محمد یعقوب، مدیر بخش کنسولگریهای وزارت امور خارجه سوریه، امروز سهشنبه ۲۱ ژوئیه، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که هیئتی از این وزارتخانه با هدف راهاندازی کنسولگری سوریه به اربیل سفر میکند.
وی هدف از افتتاح این کنسولگری را تسهیل ارائه خدمات کنسولی و رفع مشکلات شهروندان سوری ساکن اقلیم کوردستان در دریافت این خدمات عنوان کرد.
پیشتر، محمد طاها احمد، مدیر حوزه عربی وزارت امور خارجه سوریه، در گفتوگو با کوردستان۲۴ گفته بود که کنسولگری سوریه در اربیل به عنوان زیرمجموعه سفارت این کشور در بغداد فعالیت خواهد کرد و به شهروندان سوری مقیم اقلیم کوردستان خدمات کنسولی ارائه میدهد.
پس از سقوط حکومت پیشین سوریه در سال ۲۰۲۴، نمایندگیهای دیپلماتیک این کشور در عراق به طور موقت تعطیل شدند. افتتاح کنسولگری سوریه در اربیل، نخستین حضور کنسولی رسمی دمشق در اقلیم کوردستان به شمار میرود.
ب.ن