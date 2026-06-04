سخنگوی نیروهای مسلح عراق: هماهنگی با پیشمرگه در "درخشانترین مرحله نهادی" قرار دارد
سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق بر رسیدن سطح هماهنگیها با نیروهای پیشمرگه به "درخشانترین مرحله ساختاری و نهادی" تاکید کرد. این در حالی است که در حال حاضر، نیروهای پیشمرگه به عنوان یک شریک اصلی، دارای نمایندگی دائم و فعال در مهمترین مراکز تصمیمگیری امنیتی عراق هستند.
صباح نعمان، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) اعلام کرد: همکاری و اقدام مشترک با واحدهای نظامی پیشمرگه، از طریق حضور و نمایندگی دائم آنها در شورای امنیت ملی، کمیتههای عالی و فرماندهی عملیات مشترک، درخشانترین دوره نهادی خود را سپری میکند.
وی همزمان افزود: نمود عینی این هماهنگی، استقرار دو تیپ مشترک با هدف پاکسازی مناطق حساس امنیتی از بقایای باندهای تروریستی داعش است.
صباح نعمان، در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کنترل سلاح پرداخت و گفت: دو فرمان دیوانی برای تشکیل یک کمیته عالی مرکزی به ریاست جانشین فرمانده عملیات مشترک، با هدف جمعآوری سلاح گروههای مسلح صادر شده است.
وی تصریح کرد: این کمیته در حال حاضر ماموریت خود را با تدوین مکانیسمها و ضوابط نظامی الزامآور برای پایان دادن به مظاهر مسلحانه و جمعآوری تسلیحات آغاز کرده است. همچنین اقدامات فوری برای قطع هرگونه وابستگی سیاسی این نیروها و هدایت آنها به سمت یکپارچگی و فرمانبرداری کامل تحت چتر دولت کلید خورده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که صبح امروز نیز قیس محمداوی"، جانشین فرمانده عملیات مشترک عراق، در یک کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که پیشمرگه، نیروی رسمی اقلیم کوردستان است و هماهنگی مستمر و مستحکمی با ارتش عراق، بهویژه در رویارویی با بقایای داعش در مناطق مختلف دارد.