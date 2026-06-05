هشدار مثال الالوسی به علی الزیدی: کسانی که به پیشمرگه خیانت کردند، به شما هم وفادار نخواهند بود

مثال الالوسی موفقیت علی الزیدی را برای حفاظت از ملت عراق حیاتی دانست

2 ساعت پیش

مثال الالوسی با حمایت از کمپین مبارزه با فساد و تحسین همکاری‌های اربیل و بغداد، نسبت به توطئه‌ی کسانی که به مبارزات پیشمرگه خیانت کرده‌اند، هشدار داد.

مثال الالوسی، سیاستمدار برجسته‌ی عراقی، جمعه ۵ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۵ خرداد ۱۴۰۵)، در پیامی مهم خطاب به علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، بر ضرورت تداوم مبارزه با فساد و تقویت هماهنگی‌های میان بغداد و اربیل تأکید کرد. وی در این پیام که در حساب رسمی خود در شبکه‌ی اجتماعی "ایکس" منتشر نمود، نسبت به نقشه‌های شوم مفسدان و مافیای مواد مخدر هشدار داد.

مثال الالوسی در ابتدای پیام خود تصریح کرد که هیچ‌گونه درخواست یا مصلحت شخصی در قبال دولت ندارد و زندگی در روستای خود را به بازگشت به دنیای سیاست ترجیح می‌دهد؛ با این حال، موفقیت علی الزیدی را برای حفاظت از ملت عراق حیاتی دانست. وی با تمجید از اقدامات ضد فساد در استان صلاح‌الدین و بخش نفت، این گام‌ها را "ضربه‌ای هوشمندانه" توصیف کرد و نسبت به هرگونه عقب‌نشینی در برابر مکر مفسدان هشدار داد.

این سیاستمدار عراقی ابتکار عمل‌ها و تفاهم‌های موجود میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق را ارزشمند خواند و اظهار داشت: "این پیشرفت در روابط، مافیای مواد مخدر (کاپتاگون) و مفسدان را دچار هراس و سردرگمی کرده است." وی همچنین به علی الزیدی هشدار داد که مراقب "زهر ستم" مخالفان باشد، چرا که ستمکاران تلاش می‌کنند نخست‌وزیر و دولت او را در تله بیندازند.

مثال الالوسی در بخش تامل‌برانگیز پیام خود خطاب به علی الزیدی خاطرنشان کرد: "کسانی که از دلال‌بازی و فروختن ثمره‌ی مبارزات پیشمرگه شرم نمی‌کنند، شما، حاکمیت عراق و دولتتان را نیز به ارزان‌ترین قیمت خواهند فروخت."

وی در پایان تأکید کرد که پیروزی علی الزیدی بر چالش‌های پیش رو، تنها گزینه‌ی موجود برای جلوگیری از فروپاشی کشور است و همه‌ی جریان‌ها با دقت تحولات جاری را زیر نظر دارند.