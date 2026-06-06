شهر سوران میزبان تلاقی هنر و طبیعت خواهد بود

سوران میزبان جشنواره‌ی فیلم محیط زیست کوردستان؛ پیوند سینما و طبیعت در قلب کوهستان

1 ساعت پیش

جشنواره‌ی فیلم محیط زیست کوردستان با شعار "انسان برآمده از محیط زیست خویش است" و با هدف ارتقای فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و نمایش زیبایی‌های اقلیم کوردستان در شهر سوران برگزار می‌شود.

پشتیوان عبدالله، رئیس جشنواره‌ی فیلم محیط زیست کوردستان، روز یکشنبه ۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۷ خرداد ۱۴۰۵)، در گفت‌وگو با رسانه‌ها، جزئیات برگزاری این رویداد هنری و زیست‌محیطی را تشریح کرد. این جشنواره‌ی که قرار است در ماه سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ۱۴۰۵) برگزار شود، بر مسئولیت مشترک افراد جامعه در قبال حفظ طبیعت و محیط زیست تأکید دارد.

پشتیوان عبدالله اعلام کرد که در چارچوب این جشنواره‌ی، دو شخصیت به نام‌های "وارین" و "فرهاد" طراحی شده‌اند که از طریق تولید ویدیو، داستان و پیام‌های هنری، اهمیت حفظ محیط زیست و نظارت بر منابع طبیعی را بازگو می‌کنند. به گفته‌ی وی، برای انتقال ساده و تأثیرگذار این پیام به طیف گسترده‌ای از مخاطبان، محتواهای ویدیویی ویژه‌ی این دو شخصیت به‌صورت هفتگی در طول فعالیت‌های جشنواره‌ی منتشر خواهد شد.

سینما به مثابه‌ی ابزاری برای معرفی چهره‌ی درخشان کوردستان

رئیس جشنواره‌ی هدف از این پروژه را فراتر از طرح مشکلات زیست‌محیطی دانست و تأکید کرد که این رویداد تلاشی برای نمایش تصویر درخشانی از کوردستان و زیبایی‌های طبیعی آن است. پشتیوان عبدالله در این باره گفت: "ما می‌خواهیم وجه دیگری از کوردستان را معرفی کنیم؛ وجهی سرشار از زندگی، طبیعت، زیبایی و همزیستی. سینما می‌تواند قدرتمندترین ابزار برای انتقال این پیام به جهان باشد و نشان دهد که کوردستان تنها یک نام جغرافیایی نیست، بلکه مکانی غنی از فرهنگ، نوآوری و عشق به محیط زیست است."

وی همچنین افزود که انسانِ کورد علیرغم تمامی تغییرات و پیچیدگی‌های منطقه، همچنان به زندگی، خلاقیت و توسعه ادامه می‌دهد و این جشنواره‌ی حامل این پیام آشکار است.

این رویداد هنری موفق شده است جمعی از فیلمسازان و تهیه‌کنندگان داخلی و بین‌المللی را گرد هم آورد تا با تمرکز بر موضوعات اقلیمی، آثار خود را ارائه دهند. جشنواره‌ی فیلم محیط زیست کوردستان در نظر دارد از تولیدات هنری به عنوان ابزاری جهت آگاهی‌بخشی برای حل بحران‌های زیست‌محیطی و تقویت روحیه‌ی مسئولیت‌پذیری در میان شهروندان بهره بگیرد.

سوران؛ تلاقی هنر و طبیعت

انتخاب شهر سوران برای میزبانی این جشنواره‌ی به دلیل برخورداری از طبیعت بکر، کوه‌های سربه فلک کشیده و دشت‌های سرسبز صورت گرفته است. پشتیوان عبدالله خاطرنشان کرد که برگزاری این فعالیت‌ها در دل طبیعتِ منطقه، تأثیرگذاری پیام جشنواره‌ی را دوچندان کرده و پیوندی مستقیم میان هنر و محیط زیست ایجاد می‌کند. بر اساس برنامه‌ی اعلام شده، این جشنواره‌ی در ماه سپتامبر سال جاری میلادی در فضای باز برگزار خواهد شد.