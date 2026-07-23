حمله پهپادی به گذرگاه مرزی عبدلی در شمال کویت
در کویت به یکی از گذرگاههای هممرز بصره حمله شد
وزارت دفاع کویت اعلام کرد در پی حمله پهپادهای متخاصم به گذرگاه مرزی عبدلی، خسارات مادی به تأسیسات این مرکز وارد شده اما این حادثه تلفات انسانی به همراه نداشته است.
وزارت دفاع کویت گزارش داد که گذرگاه مرزی "عبدلی" در شمال این کشور، ظهر پنجشنبه ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱ مرداد ۱۴۰۵)، هدف حمله چندین پهپاد "متخاصم" قرار گرفته است. بر اساس بیانیهی رسمی، این حمله منجر به بروز خسارات مادی در بخشی از تأسیسات این گذرگاه شده، اما هیچگونه تلفات یا مصدومیت انسانی گزارش نشده است.
سرهنگ ستاد سعود عبدالعزیز عطوان، سخنگوی رسمی وزارت دفاع کویت، در این رابطه اظهار داشت که نیروهای تخصصی بلافاصله پس از وقوع حمله در محل حاضر شده و با هماهنگی نهادهای مسئول، تدابیر لازم را برای تأمین امنیت منطقه به اجرا گذاشتهاند.
به گفتهی وی، تیمهای بازرسی و خنثیسازی مواد منفجره وابسته به نیروی زمینی کویت، عملیات میدانی گستردهای را برای بررسی دقیق منطقه، ایمنسازی دوبارهی گذرگاه و جمعآوری بقایای پهپادهای ساقطشده آغاز کردهاند. این اقدامات طبق دستورالعملهای فنی بهمنظور اطمینان از پاکبودن محل از هرگونه مواد منفجره یا مخاطرات احتمالی دیگر در حال انجام است. ارتش کویت همچنین تأکید کرده است که نیروهای مسلح این کشور برای حفاظت از مرزها و تأمین ثبات، در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارند.
گذرگاه عبدلی در سمت کویت، در نقطهی مقابل گذرگاه سفوان در استان بصرهی عراق واقع شده و یکی از مسیرهای زمینی راهبردی برای مبادلات تجاری و تردد میان دو کشور به شمار میرود. در همین راستا، گزارشها حاکی از آن است که مقامات بغداد پس از وقوع این حمله، از سوی طرف کویتی نسبت به بستهشدن موقت این گذرگاه مطلع شدهاند.
وزارت کشور عراق و سایر نهادهای امنیتی این کشور نیز وضعیت مرزهای مشترک را زیر نظر دارند تا از بروز هرگونه ناامنی در این منطقهی مرزی جلوگیری کنند.
وزارت دفاع کویت در بیانیهی خود به هویت یا مبدأ پرتاب این پهپادها اشارهای نکرده است. با این حال، برخی منابع رسانهای به نقل از مقامهای غیررسمی، ادعاهایی را در خصوص منشأ این حملات مطرح کردهاند که تاکنون از سوی نهادهای رسمی کویت تأیید نشده است.
این حادثه در حالی رخ میدهد که طی روزهای اخیر تنشها در منطقه افزایش یافته و پدافند هوایی کویت چندین بار برای مقابله با اهداف پرنده در آسمان این کشور فعال شده است. نیروهای مسلح کویت بر تداوم مأموریتهای خود برای صیانت از تمامیت ارضی و امنیت ملی تأکید کردهاند.