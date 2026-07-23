2 ساعت پیش

نخست‌وزیر عراق و رئیس‌جمهور ایران در تهران چندین توافق‌نامه در حوزه‌های حمل‌ونقل و زیرساخت امضا کردند؛ زیدی تأکید کرد که اجازه‌ی تبدیل خاک عراق به منبع تهدید علیه ایران را نخواهد داد.

علی فالح زیدی، نخست‌وزیر عراق و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، روز پنج‌شنبه ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲ مرداد ۱۴۰۵)، در تهران بر روند امضای چندین توافق‌نامه و یادداشت تفاهم میان دو کشور نظارت کردند. این اسناد با هدف تقویت همکاری‌های دوجانبه و مشارکت راهبردی میان دو کشور همسایه به امضا رسید.

توسعه‌ی زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل راهبردی

بر اساس بیانیه‌ی رسمی دفتر نخست‌وزیری عراق، اسناد امضا شده شامل توافق‌نامه‌ی حمل‌ونقل و باربری بین‌المللی جاده‌ای برای کالاها و یادداشت تفاهم اتصال خط آهن در مسیر "کرمانشاه - خسروی - خانقین - بغداد" است. همچنین یادداشت تفاهم خواهرخواندگی میان شهرداری‌های بغداد و تهران و همکاری در زمینه‌ی مدیریت دولتی و آموزش منابع انسانی از دیگر محورهای این توافقات بود. از سوی عراق، وزیران امور خارجه، برق، دارایی و برنامه‌ریزی این اسناد را امضا کردند.

تأکید بر امنیت پایدار و مرزهای مشترک

علی فالح زیدی در نشست‌های مشترک با طرف ایرانی تأکید کرد که امنیت عراق و ایران تفکیک‌ناپذیر است. وی تصریح کرد: "امنیت ما مشترک است و اجازه‌ی هیچ‌گونه تهدیدی از خاک خود علیه جمهوری اسلامی ایران را نخواهیم داد." نخست‌وزیر عراق همچنین از مواضع تاریخی و حمایت‌های ایران در جریان جنگ عراق علیه سازمان تروریستی داعش قدردانی کرد و خواستار انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک در بخش‌های مختلف شد. او این سفر را پیامی برای تجدید پیوندهای دوستی میان دو ملت بر اساس اشتراکات مذهبی، تمدنی و جغرافیایی دانست.

چشم‌انداز نوین روابط دوجانبه

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، ضمن قدردانی از حضور هیئت عراقی و مشارکت مردم این کشور در مراسم تشییع پیکر خامنه‌ای، بر عمق پیوندهای میان دو ملت تأکید کرد. وی ثبات امنیتی را عاملی حیاتی در روند توسعه‌ی دوجانبه دانست و به فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری میان دو کشور اشاره کرد. در این نشست‌ها همچنین مقرر شد مکانیسم‌های جدیدی برای فعال‌سازی کمیته‌ی مشترک اقتصادی عراق و ایران تدوین شود.

نخست‌وزیر عراق که در صدر هیئتی بلندپایه به تهران سفر کرده است، پیش از این دیدار در پیامی اعلام کرده بود که این سفر با هدف رایزنی درباره‌ی پرونده‌های مهم مشترک، همکاری‌های دوجانبه و تقویت امنیت و ثبات در منطقه انجام می‌شود. طبق پروتکل‌های رسمی، تمامی هماهنگی‌های مربوط به تأمین امنیت مرزها از طریق وزارت کشور عراق و وزارت کشور ایران پیگیری خواهد شد.