از هورامان تا کربلا؛ وقتی انسانیت مرزها را درمینوردد
استاندار کربلا دستور داد تا یکی از خیابانهای اصلی مرکز این استان به نام "حلبچه" نامگذاری شود. این اقدام به نشانه احترام، قدردانی و پاسداشت موضع ملی و انسانی مردم مقاوم حلبچه در قبال شهروندان کربلا صورت گرفته است.
دفتر رسانهای استاندار کربلا روز جمعه (۱۹ ژوئن ۲۰۲۶) اعلام کرد که "نصیف جاسم الخطابی"، استاندار کربلا، به نهادهای ذیربط دستور داده است تا یکی از خیابانهای اصلی و مرکزی شهر کربلا را به نام "خیابان حلبچه" نامگذاری کنند.
این تصمیم به پاس تقدیر از مواضع صمیمانه، انسانی و ملی ساکنان استان مقاوم حلبچه در قبال شهروندان کربلایی اتخاذ شده است.
این اقدام تقدیرآمیز در پی حادثه تلخی صورت میگیرد که در ۹ ژوئن ۲۰۲۶ رخ داد؛ زمانی که یک دختربچه ۱۱ ساله به نام "روقیه" که به همراه خانوادهاش برای سفر و گردشگری از کربلا به استان حلبچه رفته بود، در رودخانه سرچشمه تفرجگاه "زَلم" در منطقه هورامان سقوط کرد و غرق شد.
به دنبال این حادثه و پس از هشت روز جستوجوی بیوقفه تیمهای دفاع مدنی (آتشنشانی) حلبچه و شهروندان داوطلب محلی، سرانجام پیکر این دختربچه در روز چهارشنبه (۱۷ ژوئن) پیدا شد و پیش از ظهر روز پنجشنبه با یک آمبولانس ویژه به زادگاهش در کربلا بازگردانده شد.
صحنههای همدردی، تلاش شبانهروزی و خستگیناپذیر مردم حلبچه برای یافتن پیکر "روقیه"، تحسین و تقدیر مشترک تمامی عراقیها را برانگیخت؛ به طوری که شهروندان و مسئولان در پیامهای مختلف، مراتب سپاسگزاری و قدردانی عمیق خود را از اصالت، دلسوزی و وفاداری مردم این استان ابراز کردند.