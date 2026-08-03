سازمان ملل: صلح پایدار برای ایزدیها مستلزم جلوگیری از تکرار جنایت است
اربیل (کوردستان۲۴)- معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد همزمان با دوازدهمین سالگرد نسلکشی ایزدیها، با گرامیداشت یاد قربانیان، تأکید کرد که تحقق صلح پایدار برای جامعه ایزدی در گرو بازگشت داوطلبانه و امن آوارگان، بازسازی و آشتی در شنگال، اجرای عدالت و جلوگیری از تکرار چنین جنایتهایی است.
فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، امروز دوشنبه ۳ اوت ۲۰۲۶، در گفتوگو با کوردستان۲۴، همزمان با دوازدهمین سالگرد حمله داعش به جامعه ایزدی، گفت: «با احترام یاد قربانیان این تهاجم وحشیانه را گرامی میداریم و با نجاتیافتگان، خانوادههای مفقودان و همه کسانی که زندگیشان برای همیشه تحت تأثیر این جنایتها قرار گرفته است، ابراز همدردی میکنیم.»
وی با اشاره به مقاومت جامعه ایزدی افزود: «به ایستادگی و شجاعت جامعه ایزدی احترام میگذاریم و بر اهمیت انجام تحقیقات، اجرای عدالت و تداوم حمایت از نجاتیافتگان تأکید میکنیم.»
فرحان حق همچنین تصریح کرد که تحقق صلح پایدار برای ایزدیها نیازمند بازگشت داوطلبانه، امن و عزتمندانه آوارگان، پیشبرد روند بازسازی و آشتی در شنگال و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تکرار چنین جنایتهایی است.
امروز دوشنبه به مناسبت دوازدهمین سالگرد نسلکشی ایزدیها، مراسم ویژه با حضور مقامهای بلندپایه اقلیم کوردستان و شماری از مهمانان داخلی و خارجی در اقلیم کوردستان برگزار شد.
ب.ن