ترامپ: ایران با «آخرین فرصت» برای توافق روبهرو است
اربیل (کوردستان۲۴)- دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مدعی شد که گفتوگوها میان واشینگتن و تهران همچنان ادامه دارد و ایران با «آخرین فرصت پیش از براندازی» برای دستیابی به توافق مواجه است. این در حالی است که وزارت امور خارجه ایران انجام هرگونه مذاکره با آمریکا را تکذیب کرده و اعلام کرده است رایزنیهای تهران تنها با عمان و درباره مدیریت تنگه هرمز انجام میشود.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امروز دوشنبه ۳ اوت، اعلام کرد که با وجود تکذیب تهران، مذاکرات میان ایالات متحده و ایران ادامه دارد و جمهوری اسلامی با «آخرین فرصت پیش از براندازی» برای دستیابی به توافق روبهرو است.
ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت که به درخواست عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و شماری دیگر از کشورهای منطقه، با ادامه گفتوگوها با ایران موافقت کرده است. او با رد موضع تهران مبنی بر نبود مذاکرات، تأکید کرد: «ما همین حالا در حال مذاکره هستیم.»
رئیسجمهور آمریکا افزود: «این آخرین فرصت برای آنهاست تا یک سند خوب را امضا کنند. میخواهم پیش از براندازی، آخرین فرصت را در اختیارشان قرار دهم.»
در مقابل، وزارت امور خارجه ایران انجام هرگونه مذاکره با واشینگتن را رد کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی این وزارتخانه، گفت که رایزنیهای ایران صرفاً با عمان و با هدف تضمین عبور و مرور در تنگه هرمز، یکی از مهمترین گذرگاههای انتقال انرژی جهان، در جریان است.
ترامپ مدعی شد گفتوگوهای جاری بر دو محور اصلی متمرکز است؛ بازگشایی تنگه هرمز که به گفته او میتواند «به معنای واقعی کلمه تا فردا» محقق شود و همچنین خلع سلاح هستهای ایران که به گفته وی زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.
وی بار دیگر تأکید کرد که «خلع سلاح هستهای ایران باید اتفاق بیفتد». این در حالی است که کشورهای غربی ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای متهم میکنند، اما تهران همواره این اتهام را رد کرده و بر صلحآمیز بودن برنامه هستهای خود تأکید دارد.
ترامپ همچنین در شبکههای اجتماعی، تهران را به «دورویی» متهم کرد و نوشت که فارغ از موضع رسمی ایران، گفتوگوهایی برای یافتن راهحلی برای بحران میان دو کشور در جریان است. او همچنین با اشاره به محدودیتهای اعمالشده از سوی آمریکا علیه بنادر ایران، مدعی شد که تا زمان دستیابی به توافق یا «تسلیم کامل»، هیچچیز بدون موافقت واشینگتن وارد یا از ایران خارج نخواهد شد.
در همین حال، موضوع تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین محورهای اختلاف میان دو طرف است. بر اساس این گزارش، ایران پس از فروپاشی آتشبس، بار دیگر محدودیتهایی را در این آبراه اعمال کرده و بر کنترل مسیرهای عبور کشتیها تأکید دارد. تهران خواستار مدیریت عبور و مرور بر اساس ملاحظات حاکمیتی خود است، در حالی که ایالات متحده با این رویکرد مخالفت میکند.
اسماعیل بقایی روز یکشنبه اعلام کرد که ایران و عمان به دستیابی به تفاهمی درباره مدیریت تنگه هرمز نزدیک شدهاند. به گفته او، هدف این مذاکرات تعیین مسیری است که ضمن احترام به حقوق حاکمیتی دو طرف، منافع و امنیت ملی آنها را نیز تأمین کند. با این حال، وی تصریح کرد که چنین تفاهمی به معنای بازگشایی کامل تنگه هرمز نخواهد بود.
همزمان، مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) گزارش داد که یک نفتکش در آبهای ساحلی عمان از وقوع انفجار در نزدیکی خود خبر داده است، اما این حادثه هیچ آسیبی به کشتی یا خدمه آن وارد نکرده است.
ترامپ پیشتر نیز تهدید کرده بود که در صورت شکست دیپلماسی، حملات شدیدتری علیه ایران انجام خواهد شد، اما در روزهای اخیر از وجود «چارچوبهایی» برای دستیابی به توافق سخن گفته است. رسانههای ایرانی نیز ادعای او مبنی بر درخواست تهران برای خودداری از حملات بیشتر را رد کردهاند.
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