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اربیل (کوردستان۲۴)- نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در سفر به دمشق با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، دیدار و درباره روابط سوریه با عراق و اقلیم کوردستان، تحولات این کشور، توسعه همکاری‌های اقتصادی، تقویت ثبات و امنیت و رعایت حقوق همه جوامع در سوریه گفت‌وگو کرد.

ریاست اقلیم کوردستان اعلام کرد که بعدازظهر امروز دوشنبه ۳ اوت ۲۰۲۶، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در دمشق با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، دیدار کرد.

بر اساس بیانیه ریاست اقلیم کوردستان، در این دیدار که اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، نیز حضور داشت، دو طرف روابط سوریه با عراق و اقلیم کوردستان را بررسی کرده و بر اهمیت توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف، به‌ ویژه در زمینه اقتصادی، تأکید کردند.

در ادامه این دیدار، نچیروان بارزانی و احمد الشرع درباره آخرین تحولات سوریه تبادل نظر کردند و بر ضرورت تقویت امنیت و ثبات، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مسائل تأکید کردند.

در بیانیه آمده است که دو طرف همچنین بر لزوم رعایت حقوق همه جوامع در سوریه جدید تأکید کردند. احمد الشرع نیز از اقلیم کوردستان به ‌دلیل میزبانی از آوارگان سوری در سال‌های جنگ قدردانی کرد و گفت که سوریه برای نقش عراق و اقلیم کوردستان اهمیت ویژه‌ای قائل است.

رئیس اقلیم کوردستان نیز از نقش رئیس‌جمهور سوریه در پیشرفت‌های به دست‌آمده در زمینه‌های مختلف این کشور و نیز تقویت جایگاه و حضور سوریه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تمجید کرد.

در پایان این دیدار، دو طرف شماری از موضوعات مورد اهتمام مشترک را نیز مورد بررسی قرار دادند.

ب.ن