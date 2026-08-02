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اربیل (کوردستان۲۴)- محمد هاشم، هنرمند نقاش، آثار خود را به‌ عنوان نماینده هنر کوردی در نمایشگاه بین‌المللی هنر معاصر «در جاده» (Gelem, Gelem / Pe drum, pe drum) در شهر اورادیا رومانی به نمایش گذاشت.

این نمایشگاه که روز شنبه در قلعه تاریخی اورادیا افتتاح شد، به بزرگداشت و تأمل درباره هولوکاست رومانی اختصاص دارد. در این رویداد، ۴۰ هنرمند معاصر از کشورهای مختلف جهان تازه‌ترین آثار خود را در حوزه هنرهای تجسمی به نمایش گذاشته‌اند.

محمد هاشم امروز یکشنبه ۲ اوت، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴، حضور در این رویداد را افتخاری بزرگ توصیف کرد و گفت که به‌ عنوان تنها نماینده کورد در میان هنرمندان شرکت‌کننده انتخاب شده است.

او اظهار داشت: «شرکت در نمایشگاه بین‌المللی هنر معاصر در رومانی که برای بزرگداشت و تأمل درباره هولوکاست رومانی برگزار می‌شود، افتخار بزرگی است. این نمایشگاه برجسته‌ترین هنرمندان معاصر جهان را گرد هم آورده و آثار متنوعی در حوزه هنرهای تجسمی را به نمایش گذاشته است.»

این هنرمند با تأکید بر نقش هنر در ایجاد ارتباط میان فرهنگ‌ها افزود: «خوشحالم که هنر کوردی را از طریق آثار معاصر خود در این نمایشگاه بین‌المللی معرفی می‌کنم و جایگاه آن را در یک رویداد فرهنگی جهانی به نمایش می‌گذارم. باور دارم هنر توان انتقال پیام‌های انسانی را دارد و می‌تواند به پلی برای نزدیک‌تر شدن فرهنگ‌های مختلف تبدیل شود.»

در این نمایشگاه، هنرمندانی همچون رالوکا فرچی آورامو، ویوارا بارا، توماس بکت، پترو بارا و ده‌ها هنرمند دیگر حضور دارند. این رویداد با همکاری اتحادیه هنرمندان رومانی (UAPR) ـ شعبه اورادیا، مرکز فرهنگی ملی روما و شهرداری اورادیا برگزار شده و از رویدادهای مهم فرهنگی این منطقه به شمار می‌رود.

محمد هاشم، متولد سال ۱۹۷۳ در شهر کویه و فارغ‌التحصیل مؤسسه هنرهای زیبا، از چهره‌های شناخته‌شده هنرهای تجسمی کوردی است. او تاکنون ۱۸ نمایشگاه انفرادی در اقلیم کوردستان، فرانسه، آلمان، لهستان، هند، ایالات متحده، مصر، ایران، ترکیه و رومانی برگزار کرده و در بیش از ۱۵۰ نمایشگاه گروهی شرکت داشته است.

او علاوه بر فعالیت‌های هنری، نویسنده و پژوهشگر حوزه هنر نیز هست و تاکنون ۱۰ کتاب درباره تاریخ و نظریه هنر منتشر کرده است.

ب.ن