عراقچی: روابط ایران و عراق وارد مرحله جدیدی شده است
اربیل (کوردستان۲۴)- عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در جریان سفر به عراق و حضور در مراسم اربعین حسینی، با تأکید بر پیوندهای عمیق دینی و فرهنگی میان دو کشور، از گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای مختلف خبر داد و گفت روابط تهران و بغداد پس از سفر اخیر نخستوزیر عراق به تهران وارد مرحله جدیدی شده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، امروز دوشنبه ۳ اوت، در جریان سفر به عراق و شرکت در مراسمهای اربعین حسینی، بر عمق روابط دینی، فرهنگی و سیاسی میان ایران و عراق تأکید کرد.
عراقچی با اشاره به مناسبات دو کشور گفت که میان مردم ایران و عراق روابطی عمیق و مستحکم در حوزههای دینی و فرهنگی وجود دارد و این پیوندها یکی از پایههای اصلی روابط تهران و بغداد به شمار میرود.
وی همچنین از نحوه میزبانی عراق از زائران اربعین ابراز رضایت کرد و گفت استقبال و خدمات دولت عراق به زائران در شهرهای نجف و کربلا رضایتبخش بوده است.
وزیر امور خارجه ایران در ادامه با اشاره به روند توسعه همکاریهای دوجانبه اظهار داشت که روابط ایران و عراق در زمینههای اقتصادی، امنیتی، بازرگانی و حملونقل نیز در حال گسترش است.
عراقچی همچنین تأکید کرد که سفر اخیر نخستوزیر عراق به تهران، زمینهساز ورود روابط دو کشور به مرحلهای جدید شده و به تقویت همکاریها در حوزههای مختلف کمک خواهد کرد.
ب.ن