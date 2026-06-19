توقف کامل مبادلات بازرگانی در مرز باشماق
رانندگان کامیون در مرز بینالمللی باشماق، روزهاست که زیر سایه خودروهای خود زندگی میکنند و همانجا را به خانه و محل استراحت خود تبدیل کردهاند. آنها در همین وضعیت غذا میپزند و استراحت میکنند؛ چرا که مرز کاملاً بسته شده و صدها کامیون در صفهای طولانی در انتظار عبور هستند.
یوسف محمد، یکی از رانندگان کامیون در این باره میگوید: سه روز است که در حاشیه این جاده سرگردانیم. موقعیت ما اینجا خطرناک است و هیچکس پاسخگوی ما نیست. شب و روز را زیر کامیونها میخوابیم؛ شرایط برای ما بسیار سخت است و هیچگونه امکانات رفاهی و خدماتی وجود ندارد.
صنعان عبدالقادر، یکی دیگر از رانندگان معترض، با ابراز نگرانی و ناامیدی از وضعیت موجود میگوید: مسئولان مربوطه هیچ اقدامی انجام نمیدهند و کسی احوالی از ما نمیپرسد. به شدت خسته و کلافه شدهایم. پنج روز است که اینجا ماندهایم و هیچکس به سراغمان نمیآید. هر رانندهای که اینجاست، آسیب دیده و فرسوده شده است. این مشکل نزدیک به یک هفته است که ایجاد شده؛ من خودم اهل ایران هستم و محموله قیر را از منطقه "عربت" به مقصد ترکیه حمل میکنم.
مدیریت پایانه مرزی باشماق اعلام کرده است که به دلیل قطع شدن سیستم الکترونیکی و بروز اختلال در خطوط اینترنت در طرف ایران، روند تردد مسافران و مبادلات بازرگانی هم در مرز باشماق و هم در مرز سیرانبند به طور کامل متوقف شده است.
اکنون سه روز است که مرز باشماق به طور کامل بسته شده و هنوز زمان بازگشایی آن مشخص نیست. در همین حال، مقامات مربوطه از شهروندان و بازرگانان خواستهاند تا زمان حل این مشکل، به عنوان یک راهکار موقت از مرز "شوشمی/تویله" در استان حلبچه استفاده کنند.