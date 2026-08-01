توافق عراق و ترکیه برای استمرار صادرات نفت از طریق بندر جیهان

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عراق و ترکیه توافقنامه‌ای رسمی و یک‌ساله را برای انتقال نفت خام از طریق خط لوله جیهان به امضا رساندند. هم‌زمان، دو کشور در تلاش‌اند با تدوین یک توافقنامه چارچوب جدید ظرف یک سال آینده، ظرفیت صادرات نفت را از ۷۵۰ هزار بشکه در روز به بیش از یک میلیون بشکه افزایش دهند.

روز شنبه، ۱ اوت ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۵)، هیئتی از دولت عراق به ریاست باسم محمد خضیر، وزیر نفت فدرال، عازم آنکارا شد و با آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، و مسئولان شرکت نفتی بوتاش دیدار و گفتگو کرد.

وزیر نفت عراق در گفتگویی با خبرگزاری رسمی عراق، اعلام کرد که هیئت اعزامی بغداد با وزارت انرژی ترکیه و شرکت بوتاش برای تداوم صادرات نفت از طریق بندر جیهان به مدت یک سال به توافق رسیده است.

باسم محمد توضیح داد: توافقنامه قبلی انتقال نفت از طریق بندر جیهان در ۲۶ ژوئیه گذشته به پایان رسیده بود، اما مذاکرات رسمی میان بغداد و آنکارا منجر به دستیابی به این توافق جدید شد؛ توافقی که تداوم و ثبات در روند صادرات را تضمین می‌کند.

وی، همچنین اشاره کرد که توافق امضاشده، سقف توان صادراتی فعلی را در حدود ۷۵۰ هزار بشکه در روز تعیین کرده است.

وزیر نفت عراق افزود: هدف هر دو کشور این است که طی این یک سال، بر روی آماده‌سازی و تدوین یک توافقنامه چارچوب جدید براساس به‌روزرسانی توافقنامه سال ۱۹۷۳ کار کنند تا ظرفیت صادرات نفت به ۱.۵ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

از سوی دیگر، آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، در گفتگویی با همین خبرگزاری، نشست خود با وزیر نفت عراق و هیئت همراه را "مثمر ثمر" توصیف کرد.

وی خاطرنشان کرد: پس از این نشست، توافقنامه‌ای یک‌ساله میان شرکت نفتی بوتاش ترکیه و شرکت‌های سومو و شرکت ملی نفت عراق به امضا رسید تا از بهره‌برداری بهینه از خط لوله نفت خام میان دو کشور اطمینان حاصل شود.

وزیر انرژی ترکیه در پایان تاکید کرد: این خط لوله که نفت عراق را به صورت ایمن و بدون وقفه از طریق بندر جیهان به بازارهای جهانی منتقل می‌کند، نقشی استراتژیک و تاریخی در تامین امنیت انرژی منطقه‌ای و جهانی ایفا می‌کند؛ موضوعی که در تحولات اخیر بازار جهانی نفت به روشنی مشهود است.