آغاز مرحله دوم پروژه «شکوفایی» در اقلیم کوردستان
اربیل (کوردستان۲۴)- دفتر رسانه و اطلاعرسانی دولت اقلیم کوردستان، با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی، امروز یکشنبه ۲ اوت، از آغاز رسمی مرحله دوم پروژه «شکوفایی/گەشانەوە» خبر داد؛ طرحی که با هدف حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، احیای اقتصاد محلی و ایجاد فرصتهای شغلی، وامهایی تا سقف ۱۵۰ میلیون دینار در اختیار صاحبان کسبوکار قرار میدهد.
کویستان محمد، وزیر کار و امور اجتماعی اقلیم کوردستان، با بیان اینکه پروژه «شکوفایی» یکی از برنامههای مهم دولت اقلیم است، گفت این طرح به صورت مشترک از سوی دفتر نخستوزیری و وزارت کار و امور اجتماعی اجرا میشود.
وی افزود در مرحله دوم، دامنه حمایتهای مالی به طور قابل توجهی افزایش یافته و میزان وامها برای هر پروژه از یک میلیون تا ۱۵۰ میلیون دینار تعیین شده است. به گفته او، ۱۰۰ پروژه کوچک و متوسط در بخشهای کشاورزی و صنعت از این تسهیلات بهرهمند خواهند شد.
وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به نتایج مرحله نخست این طرح اظهار داشت: «در مرحله اول، از ۲۵ پروژه کوچک و متوسط حمایت مالی کردیم که ۲۴ پروژه با موفقیت کامل به نتیجه رسیدند. همین موفقیت، اعتماد ما را برای آغاز مرحله دوم افزایش داده است.»
بر اساس اعلام وزارت کار و امور اجتماعی، اهداف اصلی مرحله دوم پروژه «شکوفایی» شامل احیای بخشهای کشاورزی و صنعتی، افزایش تولید داخلی، ارتقای روند توسعه اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان در اقلیم کوردستان است.
مقامهای اقلیم همچنین تأکید کردند که افزایش تعداد کارکنان و نیروی کار، یکی از شروط اصلی و قانونی دریافت این تسهیلات است و صاحبان کسبوکار باید در ازای دریافت وام، اشتغال بیشتری ایجاد کنند.
پروژه «شکوفایی» از جمله برنامههای راهبردی کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان به شمار میرود که با هدف تنوعبخشی به منابع درآمد، کاهش وابستگی به بخش دولتی و حمایت از کارآفرینان و صاحبان کسبوکار طراحی شده است.
این پروژه نخستین بار در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ از سوی مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، در مراسمی با حضور مقامهای ارشد دولت، وزیر کار و امور اجتماعی و دیپلماتهای خارجی مستقر در اربیل رونمایی شد.
نخستوزیر در زمان معرفی این طرح، آن را گامی مهم برای اعطای وامهای تجاری به بنگاههای کوچک و متوسط از طریق بانکهای خصوصی دانست و تأکید کرد این بنگاهها بر اساس دادههای پژوهشی، حدود ۵۰ درصد از فعالیتهای اقتصادی و اشتغال در اقلیم کوردستان را به خود اختصاص میدهند.
به گفته مقامهای اقلیم، از زمان تشکیل کابینه نهم، حمایت از بخش بانکی و بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست تنوعبخشی به اقتصاد دنبال شده است.
نظارت بر اجرای پروژه «شکوفایی» بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی است و متقاضیان واجد شرایط میتوانند از طریق سامانه الکترونیکی اختصاصی این طرح برای دریافت تسهیلات ثبتنام کنند.
نخستوزیر اقلیم کوردستان این ابتکار را اقدامی تاریخی توصیف کرده و گفته است برای نخستین بار دولت اقلیم با همکاری بانکهای خصوصی و کارآفرینان، امکان اعطای وام به صاحبان کسبوکار را فراهم کرده تا بتوانند فعالیتهای خود را به صورت حرفهای توسعه دهند. وی همچنین از وزارت کار و امور اجتماعی و بانکهای خصوصی مشارکتکننده در اجرای این طرح قدردانی کرد.
ب.ن