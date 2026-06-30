وزیر پیشمرگه: ۹۵ درصد از فرآیند یکپارچهسازی نیروها به پایان رسیده است
شورش اسماعیل: فرآیند سازماندهی و یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه به مراحل پایانی خود رسیده است
شورش اسماعیل با اعلام پیشرفت چشمگیر در طرح اصلاحات، بر نقش کلیدی نیروهای پیشمرگه در حفظ ثبات اقلیم کوردستان و تداوم همکاریهای راهبردی با ائتلاف بینالمللی تأکید کرد.
شورش اسماعیل، وزیر پیشمرگهی دولت اقلیم کوردستان، روز سهشنبه ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۹ تیر ۱۴۰۵)، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که فرآیند سازماندهی و یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه به مراحل پایانی خود رسیده است. وی با تأکید بر اینکه اصلاحات در این وزارتخانه متوقف نشده و با قدرت ادامه دارد، این اقدام را تحقق آرزوی دیرینهی هر فرد کورد توصیف کرد.
وزیر پیشمرگه در بخشی از سخنان خود به برنامههای آموزشی جدید اشاره کرد و گفت: "تمرینات نظامی مشترکی توسط نیروهای ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا برای بخشهای ۱ و ۲ عملیاتی سازماندهی شده است. این تمرینات که از مقر فرماندهی بخش ۱ آغاز میشود و چندین روز ادامه خواهد داشت، گامی مهم و با اهمیت در راستای ارتقای توانمندیهای رزمی نیروهای پیشمرگه محسوب میشود."
وی خاطرنشان کرد که نیروهای پیشمرگهی کوردستان با فعالیت در قالب یک تیم واحد و زیر چتر وزارت پیشمرگه، در حال ورود به مرحلهی جدیدی از حیات نظامی خود هستند. شورش اسماعیل ابراز امیدواری کرد که این دستاورد تاریخی، زمینهساز گامهای بزرگتر در آینده باشد.
شورش اسماعیل با اشاره به پیشینهی مبارزاتی این نیروها اظهار داشت: "نیروی پیشمرگه بیش از ۱۰۰ سال است که مدافع مستمر خاک و مردم کوردستان بوده و تنها نیرویی است که میتواند بهطور کامل امنیت و ثبات اقلیم کوردستان را تضمین کند. هر اندازه این نیروها قدرتمندتر و سازمانیافتهتر باشند، صلح و آرامش پایدارتری در منطقه حاکم خواهد شد."
وزیر پیشمرگه همچنین آمار دقیقی از روند ادغام نیروها ارائه داد و تصریح کرد: "ما موفق شدهایم بیش از ۹۵ درصد از مراحل یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه را پشت سر بگذاریم. در حال حاضر، این نیروها تحت فرماندهی مستقیم وزارت پیشمرگه و ستاد کل نیروها قرار دارند. اگرچه هنوز چالشهایی باقی مانده است، اما تحقق این سطح از اتحاد، یک دستاورد بزرگ ملی است."
شورش اسماعیل در پاسخ به پرسش خبرنگار رسانهی «کوردستان ۲۴» دربارهی سطح آمادگی این نیروها گفت: "نیروهای پیشمرگه در سطحی از توانمندی قرار دارند که میتوانند مأموریتهای خود را با موفقیت انجام دهند؛ همانگونه که در دهههای گذشته با سربلندی از وجب به وجب این خاک دفاع کردهاند. با این حال، روابط راهبردی و همکاریهای ما با نیروهای ائتلاف بینالمللی همچنان با قوت ادامه خواهد یافت."