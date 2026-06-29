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بر اساس بیانیه‌ی رسمی وزارت امور خارجه‌ی عراق، امروز دوشنبه ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۸ تیر ۱۴۰۵)، فواد حسین، وزیر امور خارجه‌ی عراق به دعوت رسمی اسعد شیبانی، وزیر امور خارجه‌ی سوریه وارد دمشق شد.

طبق اعلام این وزارتخانه، قرار است وزیر امور خارجه‌ی عراق در این سفر با مقامات بلندپایه‌ی سوریه دیدار و درباره‌ی راهکارهای تقویت روابط دو جانبه گفتگو کند. توسعه‌ی هماهنگی‌های مشترک در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجاری از جمله محورهای اصلی این دیدارها خواهد بود که با هدف تأمین منافع مشترک دو کشور دنبال می‌شود.

همچنین در این گفتگوها، آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و شیوه‌های تقویت هماهنگی و رایزنی میان بغداد و دمشق در مواجهه با چالش‌های مشترک بررسی خواهد شد. تلاش برای تحکیم امنیت و ثبات منطقه و ارتقای سازوکارهای همکاری دو جانبه از دیگر اهداف این سفر عنوان شده است.

پس از تغییرات ساختاری در سوریه و سقوط رژیم بشار اسد در سال ۲۰۲۴، دولت عراق تلاش‌های خود را برای ایجاد رابطه‌ای نوین و مستحکم با رهبری جدید سوریه به ریاست احمد شرع متمرکز کرده است. در ماه‌های اخیر، چندین هیئت امنیتی و بازرگانی از عراق به دمشق سفر کرده‌اند تا درباره‌ی پرونده‌های حساسی همچون حفاظت از مرزهای مشترک، مبارزه با تروریسم و احیای مبادلات تجاری تبادل نظر کنند.

عراق همواره بر ثبات و حفظ تمامیت ارضی سوریه تأکید داشته است؛ چرا که امنیت سوریه تأثیر مستقیمی بر امنیت داخلی عراق دارد. سفر فواد حسین که نخستین سفر وی پس از تحولات سال ۲۰۲۴ به سوریه محسوب می‌شود، در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک برای نزدیکی بیشتر میان بغداد و دمشق و رویارویی با چالش‌های نوین منطقه‌ای انجام شده است.