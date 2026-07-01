درخشش سینمای کوردستان در مغرب
فیلم "هوشیار" برندهی جایزهی بهترین مستند شد
مستند "هوشیار" به کارگردانی ذوالفقار متیری با محوریت تلاشهای بشردوستانه برای پاکسازی میادین مین، جایزهی برترین فیلم مستند جشنوارهی بینالمللی سینمای دیجیتال مغرب را از آن خود کرد.
فیلم مستند "هوشیار" به کارگردانی ذوالفقار متیری، در جریان برگزاری جشنوارهی بینالمللی سینمای دیجیتال و فیلم کوتاه در کشور مغرب، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم مستند این رویداد هنری شد.
ذوالفقار متیری، کارگردان این اثر، روز چهارشنبه ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۰ تیر ۱۴۰۵) در گفتگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد: "نویسندگی سناریوی این فیلم بر عهده مصطفی حسن بوده و تیمی حرفهای شامل عماد مصطفی به عنوان مدیر فیلمبرداری، علی ناظم در مقام فیلمبردار، کرار احمد در بخش صدا و حازم محمد به عنوان مدیر هنری در تولید آن مشارکت داشتهاند. همچنین کارهای گرافیکی توسط منتصر انجام شده و شوان زنگنه ثبت وقایع پشت صحنه را بر عهده داشته است."
این فیلم به روایت زندگی "هوشیار علی" میپردازد؛ مردی که زندگی خود را وقف مأموریتی بشردوستانه برای پاکسازی میادین مین در اقلیم کوردستان کرده و زمینهای مرگبار را به خاکهایی امن و حیاتبخش تبدیل نموده است. ذوالفقار متیری در خصوص محتوای این اثر اظهار داشت: "ما در این فیلم نشان میدهیم که قهرمانان تنها در دنیای خیال وجود ندارند، بلکه قهرمانان واقعی کسانی هستند که در سکوت با مرگ روبرو میشوند تا آرامش را به دیگران هدیه دهند."
وی افزود که این مستند با تلفیق سبکهای مستند و درام، تصویری تأثیرگذار از انسانی ارائه میدهد که از رنجها عبور کرده و با دستان خود صلح میآفریند؛ شخصیتی که نه با قدرتهای جادویی، بلکه با شجاعتی مثالزدنی، زندگی را به سرزمینهای مرده بازمیگرداند.
در این دوره از جشنواره، ۲۱ فیلم از ۱۶ کشور جهان به رقابت پرداختند. این رویداد که بر سینمای دیجیتال و فیلمهای کوتاه تمرکز دارد، با هدف حمایت از پدیدآورندگان و تولیدکنندگان مستقل در سطح جهانی برگزار میشود. جشنواره بینالمللی سینمای دیجیتال مغرب از تاریخ ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۸ تیر ۱۴۰۵) آغاز شد و به مدت دو روز ادامه داشت که طی آن، فیلم "هوشیار" در بخش رقابتی فیلمهای مستند، عنوان نخست را کسب کرد.