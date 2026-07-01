دونالد ترامپ: گفتگوهای بسیار مثبتی با ایران داشتهایم
رئیس جمهور آمریکا میگوید"فرآیند خلع سلاح هستهای در ایران با گامهای مثبتی در حال پیشرفت است
رئیسجمهور آمریکا ضمن ابراز رضایت از روند گفتگوها با تهران در موضوع خلع سلاح هستهای، از رشد بیسابقهی اقتصادی و اجرای پروژههای بزرگ صنعتی در ایالات متحده خبر داد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز چهارشنبه ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۰ تیر ۱۴۰۵)، اعلام کرد: "فرآیند خلع سلاح هستهای در ایران با گامهای مثبتی در حال پیشرفت است و ما سلسله گفتگوهای بسیار خوبی را پشت سر گذاشتهایم."
دونالد ترامپ با اشاره به اینکه پیشتر مواضعی در ایران مورد هدف قرار گرفته بود، خاطرنشان کرد که اکنون وضعیت به سمت آرامش حرکت میکند. وی با تأکید بر موضع قاطع واشینگتن تصریح کرد که ایران تحت هیچ شرایطی نباید به سلاح هستهای دست یابد، چرا که در صورت وقوع چنین امری، تمامی تلاشهای دیگر برای صلح و توسعه در منطقه بیمعنا خواهد شد.
رئیسجمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود به رشد اقتصادی ایالات متحده پرداخت و اظهار داشت: "آمریکا در طول تاریخ خود چنین تحرک اقتصادی را به چشم ندیده است؛ ما در حال حاضر مشغول ساخت چندین کارخانهی خودروسازی و اجرای پروژههای نوین تکنولوژیک هستیم."
دونالد ترامپ همچنین یادآور شد که کشورش در حوزهی "هوش مصنوعی" و صنایع سنگین گامهای بزرگی برداشته است؛ حوزههایی که به گفتهی وی، ایالات متحده برای سالیان متمادی در آنها با عقبگرد مواجه بود.