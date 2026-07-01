اربیل میزبان نمایشگاه "سرودهای رنگارنگ" نقاشان عرب است
نمایشگاه گروهی ۱۰ هنرمند نقاش عرب در گالری مدیای اربیل افتتاح شد
نمایشگاه هنرهای تجسمی تحت عنوان "سرودهای رنگارنگ" با نمایش ۳۰ اثر متنوع از ۱۰ هنرمند برجستهی عرب، روز چهارشنبه ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۰ تیر ۱۴۰۵) در گالری مدیای اربیل گشایش یافت. این رویداد به همت مدیریت کل فرهنگ و هنر اربیل و با همکاری مدیریت هنرهای تجسمی و صنایع دستی سازماندهی شده است.
آزاد لشکری، مدیر هنرهای تجسمی و صنایع دستی اربیل، در گفتگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: "اربیل بیش از هر زمان دیگری در تلاش است تا به کانون فعالیتهای هنری و فرهنگی در سطح داخلی و منطقهای تبدیل شود. این نمایشگاه فرصتی استثنایی برای مخاطبان فراهم کرد تا با تجربههای هنری متفاوت هنرمندان عرب از نزدیک آشنا شوند."
زبان هنر؛ پیونددهندهی هویتهای انسانی
به گفتهی آزاد لشکری، آثار ارائهشده در این نمایشگاه به مثابهی متونی باز هستند که هر بیننده میتواند خوانش خاص خود را از آنها داشته باشد. برخی آثار با استفاده از رنگهای گرم، حس زندگی و پیوندهای انسانی را منتقل میکنند، در حالی که برخی دیگر با بهرهگیری از خطوط شکسته و فرمهای انتزاعی، به تغییرات درونی انسان معاصر میپردازند.
وی افزود: "برخی از این آثار متأثر از نمادهای فرهنگی و تاریخی شرق هستند، اما نكتهی قابل توجه این است که هنرمندان توانستهاند آثار خود را از مرزهای جغرافیایی فراتر برده و پیامی جهانی دربارهی حافظه، احساسات و روابط انسانی ارائه دهند."
اربیل؛ مرکز دیالوگ فرهنگی منطقه
در این نمایشگاه آثاری از هنرمندانی همچون اکرم عنزی، انتصار اوسی، تیسیر کامل، جاسم مجید، حیدر شنین، صلاح هادی، عبدالجبار ملا، عبدالجلیل متشر، عمر مطلبی و وسام جزی به نمایش درآمد. آزاد لشکری تأکید کرد که حضور هنرمندان عرب در اربیل تنها یک میزبانی ساده نیست، بلکه نشاندهندهی جایگاه این شهر به عنوان مرکزی برای دیالوگ فرهنگی و تبادل اندیشههاست. این نمایشگاه که به مدت یک روز ادامه دارد، دریچهای نوین برای آشنایی شهروندان کوردستان با زبان بصری هنرمندان منطقه گشوده است.