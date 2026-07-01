امید خوشناو: نیروهای در برابر خطرناک‌ترین سازمان تروریستی ایستادگی کردند

1 ساعت پیش

امید خوشناو در دیدار با هیئتی از کلیساهای بین‌المللی، بر جایگاه تاریخی اربیل به عنوان مرکز همزیستی پیروان ادیان مختلف و پناهگاهی امن برای آوارگان تأکید کرد.

امید خوشناو، استاندار اربیل، روز چهارشنبه ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۰ تیر ۱۴۰۵) در دیوان استانداری، از هیئتی مشترک از نمایندگان کلیساهای بین‌المللی و داخلی استقبال کرد.

در این دیدار که با هدف تقویت پیوندهای انسانی و مذهبی برگزار شد، جیم براون، رئیس کلیسای "ببخشش" آمریکا و ملاذ بیسون، رئیس کلیسای اتحاد اربیل حضور داشتند.

طبق بیانیه‌ی رسمی استانداری اربیل، در این نشست موضوعات مهمی از جمله ثبات، همزیستی و وضعیت انسانی در اقلیم کوردستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. امید خوشناو با اشاره به تاریخ غنی اقلیم کوردستان در حفاظت از تنوع مذهبی و نژادی، تصریح کرد که اربیل الگویی پیشرو در منطقه برای زندگی مسالمت‌آمیز مسلمانان، مسیحیان، ایزدی‌ها و سایر جوامع است.

فداکاری نیروهای پیشمرگه در حفاظت از بشریت

استاندار اربیل در بخشی از سخنان خود به جانفشانی‌های نیروهای پیشمرگه‌ی کوردستان در نبرد علیه تروریست‌های داعش اشاره کرد و گفت: "نیروهای پیشمرگه با حمایت ائتلاف بین‌المللی، به نمایندگی از تمام جهان در برابر خطرناک‌ترین سازمان تروریستی ایستادگی کردند و بشریت را از این تهدید بزرگ نجات دادند." وی همچنین یادآور شد که در اوج حملات داعش، اربیل درهای خود را به روی هزاران خانواده‌ی مسیحی آواره از دشت نینوا و سایر مناطق گشود و تمامی خدمات لازم را برای آنان فراهم کرد.

تأثیر محدودیت‌های مالی بر روند توسعه‌ی اربیل

امید خوشناو در ادامه به چالش‌های اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولت فدرال اشاره کرد و اظهار داشت: "اگر موانع و محاصره‌ی مالی که در گذشته از سوی دولت عراق علیه اقلیم کوردستان اعمال می‌شد وجود نداشت، امروز سطح پیشرفت و آبادانی در پایتخت بسیار فراتر از جایگاه کنونی بود؛ با این حال، اراده‌ی دولت اقلیم کوردستان برای خدمت‌رسانی و بازسازی پایتخت همچنان استوار است."

در پایان این دیدار، هیئت میهمان با قدردانی از رهبری اقلیم کوردستان و استاندار اربیل، سطح آزادی‌های مذهبی در کوردستان را ستودند و آمادگی خود را برای تداوم همکاری در پروژه‌های بشردوستانه و خیریه اعلام کردند.