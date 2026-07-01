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استاندار اربیل: پایتخت اقلیم کوردستان الگوی جهانی همزیستی مسالمت‌آمیز است

امید خوشناو: نیروهای در برابر خطرناک‌ترین سازمان تروریستی ایستادگی کردند

کوردستان امید خوشناو مسیحیان اقلیم کوردستان

امید خوشناو در دیدار با هیئتی از کلیساهای بین‌المللی، بر جایگاه تاریخی اربیل به عنوان مرکز همزیستی پیروان ادیان مختلف و پناهگاهی امن برای آوارگان تأکید کرد.

امید خوشناو، استاندار اربیل، روز چهارشنبه ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۰ تیر ۱۴۰۵) در دیوان استانداری، از هیئتی مشترک از نمایندگان کلیساهای بین‌المللی و داخلی استقبال کرد. 

در این دیدار که با هدف تقویت پیوندهای انسانی و مذهبی برگزار شد، جیم براون، رئیس کلیسای "ببخشش" آمریکا و ملاذ بیسون، رئیس کلیسای اتحاد اربیل حضور داشتند.

طبق بیانیه‌ی رسمی استانداری اربیل، در این نشست موضوعات مهمی از جمله ثبات، همزیستی و وضعیت انسانی در اقلیم کوردستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. امید خوشناو با اشاره به تاریخ غنی اقلیم کوردستان در حفاظت از تنوع مذهبی و نژادی، تصریح کرد که اربیل الگویی پیشرو در منطقه برای زندگی مسالمت‌آمیز مسلمانان، مسیحیان، ایزدی‌ها و سایر جوامع است.

 

فداکاری نیروهای پیشمرگه در حفاظت از بشریت

استاندار اربیل در بخشی از سخنان خود به جانفشانی‌های نیروهای پیشمرگه‌ی کوردستان در نبرد علیه تروریست‌های داعش اشاره کرد و گفت: "نیروهای پیشمرگه با حمایت ائتلاف بین‌المللی، به نمایندگی از تمام جهان در برابر خطرناک‌ترین سازمان تروریستی ایستادگی کردند و بشریت را از این تهدید بزرگ نجات دادند." وی همچنین یادآور شد که در اوج حملات داعش، اربیل درهای خود را به روی هزاران خانواده‌ی مسیحی آواره از دشت نینوا و سایر مناطق گشود و تمامی خدمات لازم را برای آنان فراهم کرد.

 

تأثیر محدودیت‌های مالی بر روند توسعه‌ی اربیل

امید خوشناو در ادامه به چالش‌های اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولت فدرال اشاره کرد و اظهار داشت: "اگر موانع و محاصره‌ی مالی که در گذشته از سوی دولت عراق علیه اقلیم کوردستان اعمال می‌شد وجود نداشت، امروز سطح پیشرفت و آبادانی در پایتخت بسیار فراتر از جایگاه کنونی بود؛ با این حال، اراده‌ی دولت اقلیم کوردستان برای خدمت‌رسانی و بازسازی پایتخت همچنان استوار است."

در پایان این دیدار، هیئت میهمان با قدردانی از رهبری اقلیم کوردستان و استاندار اربیل، سطح آزادی‌های مذهبی در کوردستان را ستودند و آمادگی خود را برای تداوم همکاری در پروژه‌های بشردوستانه و خیریه اعلام کردند.

 

 
مصطفی ابراهیم ,