تأکید پرزیدنت بارزانی و ابراهیم کالن بر توسعهی همکاریهای منطقهای
پرزیدنت بارزانی و رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه دربارهی آخرین تحولات منطقه گفتگو کردند
پرزیدنت مسعود بارزانی روز چهارشنبه ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۰ تیر ۱۴۰۵)، در صلاحالدین (پیرمام)، از ابراهیم کالن، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه و هیئت همراه وی استقبال کرد.
بر اساس بیانیهی دفتر بارزانی، در این دیدار طرفین به تبادل نظر دربارهی آخرین تحولات و تغییرات سیاسی منطقه و چالشهای پیش رو در مسیر امنیت و ثبات پایدار پرداختند.
همچنین در این نشست، بر اهمیت گسترش روابط و تقویت هماهنگیهای راهبردی میان اقلیم کوردستان، عراق و ترکیه در حوزههای گوناگون تأکید شد.