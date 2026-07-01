پرزیدنت بارزانی و رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه درباره‌ی آخرین تحولات منطقه گفتگو کردند

3 ساعت پیش

پرزیدنت مسعود بارزانی روز چهارشنبه ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۰ تیر ۱۴۰۵)، در صلاح‌الدین (پیرمام)، از ابراهیم کالن، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه و هیئت همراه وی استقبال کرد.

بر اساس بیانیه‌ی دفتر بارزانی، در این دیدار طرفین به تبادل نظر درباره‌ی آخرین تحولات و تغییرات سیاسی منطقه و چالش‌های پیش‌ رو در مسیر امنیت و ثبات پایدار پرداختند.

همچنین در این نشست، بر اهمیت گسترش روابط و تقویت هماهنگی‌های راهبردی میان اقلیم کوردستان، عراق و ترکیه در حوزه‌های گوناگون تأکید شد.