مشارکت اقلیم کوردستان در نشست جهانی مبارزه با قاچاق مهاجران در وین

هیئتی مشترک از عراق و اقلیم کوردستان بر ضرورت تقویت همکاری‌های راهبردی و تبادل اطلاعات بین‌المللی تأکید کردند

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دومین نشست مقامات عالی‌رتبه‌ی ائتلاف جهانی برای مبارزه با قاچاق مهاجران، روز چهارشنبه ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۰ تیر ۱۴۰۵) در مرکز بین‌المللی وین در اتریش برگزار شد.

ریاست هیئت جمهوری عراق را هشام علوی، سفیر عراق در اتریش و نماینده‌ی دائم در سازمان ملل بر عهده داشت و هیئت دولت اقلیم کوردستان نیز به ریاست دیندار زیباری، هماهنگ‌کننده‌ی توصیه‌های بین‌المللی در این اجلاس شرکت کرد.

در این نشست، هیئت اعزامی به تبیین تجربیات و تلاش‌های اقلیم کوردستان و عراق در مقابله با شبکه‌های قاچاق مهاجران پرداخت. این اقدامات شامل تدوین راهکارهای پیشگیرانه، توسعه‌ی قوانین، هماهنگی میان‌سازمانی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی است.

راهبردهای مقابله با شبکه‌های فراملی قاچاق انسان

شرکت‌کنندگان در این اجلاس بر اهمیت اجرای راهبردهای همکاری در تمامی مسیرهای مهاجرت تأکید کردند. بر این اساس، مقرر شد تبادل اطلاعات و هماهنگی میان کشورهای مبدأ، ترانزیت و مقصد به شکلی فعال‌تر دنبال شود تا از سوءاستفاده‌ی شبکه‌های جنایی از مهاجران جلوگیری به عمل آید.

هیئت اقلیم کوردستان و عراق همچنین بر تداوم همکاری با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و سایر شرکای بین‌المللی جهت ارتقای ساختارهای قانونی و نهادی تأکید کردند. این مشارکت فعال نشان‌دهنده‌ی تعهد جدی دولت اقلیم کوردستان در مبارزه با پدیده‌ی قاچاق انسان و حفاظت از سلامت و امنیت شهروندان است.