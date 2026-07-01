رئیس هیئت سرمایه‌گذاری اقلیم کوردستان: دولت اقلیم در پی انتقال فناوری‌های نوین اسپانیا در بخش‌های گردشگری، کشاورزی و صنایع غذایی است

3 ساعت پیش

محمد شکری، رئیس هیئت سرمایه‌گذاری اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۰ تیر ۱۴۰۵)، در حاشیه‌ی مجمع اقتصادی مشترک میان اقلیم کوردستان و منطقه‌ی مورسیای اسپانیا، در گفتگویی جزئیات همکاری‌های بلندمدت دو طرف را تشریح کرد.

محمد شکری با اشاره به اهمیت بخش گردشگری تاریخی اظهار داشت: "گردشگری آثار باستانی برای ما در اقلیم کوردستان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ قصد داریم با همکاری شرکت‌های خارجی، به‌ویژه اسپانیایی، سطح مهارت کادرهای بومی را برای جذب بیشتر گردشگران به مناطق تاریخی و گردشگری اقلیم ارتقا دهیم."

وی همچنین تبادلات در حوزه‌ی آموزش عالی را از دستاوردهای این هماهنگی برشمرد و افزود: "دانشجویان ما در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در اسپانیا مشغول به تحصیل هستند. ما به‌دنبال گسترش این تبادلات برای آشنایی بیشتر با فرهنگ و زبان اسپانیایی و همچنین فراهم کردن زمینه‌ی پژوهش‌های علمی برای دانشجویان اسپانیایی در دانشگاه‌های اقلیم کوردستان هستیم."

رئیس هیئت سرمایه‌گذاری، بخش کشاورزی و صنایع غذایی را فرصتی طلایی برای همکاری مشترک دانست. محمد شکری تصریح کرد که اقلیم کوردستان در زمینه‌های زیرساخت، صنعت، سدسازی و صنایع غذایی به‌سرعت در حال توسعه است و مشارکت شرکت‌های اسپانیایی می‌تواند روند توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی اقلیم را شتاب بخشد.

لازم به ذکر است که مجمع اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک اقلیم کوردستان و اسپانیا از روز دوشنبه ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۸ تیر ۱۴۰۵) با حضور هیئتی رسمی به ریاست محمد شکری و مشارکت ۳۰ شرکت از اقلیم کوردستان و ۶۵ شرکت اسپانیایی در منطقه‌ی مورسیا آغاز به کار کرده است.