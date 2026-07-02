وزارت بازرگانی اقلیم کوردستان: بیش از ۲۷۷ هزار تُن گندم از کشاورزان خریداری شد
وزارت بازرگانی و صنعت دولت اقلیم کوردستان در گزارشی جامع، آخرین آمارهای مربوط به خرید گندم، توزیع ارزاق عمومی و شاخصهای بازرگانی در نیمهی نخست سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) را اعلام کرد.
وزارت بازرگانی و صنعت دولت اقلیم کوردستان با انتشار گزارشی تفصیلی اعلام کرد که فرآیند دریافت گندم از کشاورزان که از تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۳ خرداد ۱۴۰۵) آغاز شده است، همچنان با موفقیت ادامه دارد. بر اساس این گزارش، تاکنون مجموع ۲۷۷ هزار و ۶۹۵ تُن گندم در سیلوهای اقلیم کوردستان تخلیه شده است.
آمار تفکیکی دریافت گندم در مراکز خرید به شرح زیر اعلام شده است:
- سیلوهای استان سلیمانیه: ٨٦ هزار و ۲۹۷ تُن.
- سیلوهای استان اربیل و منطقهی کندیناوه: ۹۴ هزار و ۹۴۷ تُن.
- سیلوهای استان دهوک: ۹۶ هزار و ۴۵۰ تُن.
توزیع سبد کالای خانوار و خدمات الکترونیک
در بخش دیگری از این گزارش به وضعیت معیشتی و توزیع ارزاق اشاره شده است. وزارت بازرگانی تأیید کرد که توزیع چهارمین مرحلهی آرد ماهانه به پایان رسیده و تنها بخش کوچکی از آن در سلیمانیه باقی مانده است که بلافاصله پس از آن، توزیع مرحلهی پنجم آغاز خواهد شد. همچنین توزیع چهارمین سبد کالای خانوار نیز در جریان است.
در راستای هوشمندسازی خدمات، امکان اضافهکردن فرزندان و همسر به "کارت الکترونیک خواربار" فعال شده و طبق برنامهی زمانبندی، بهزودی خدمات مربوط به جابهجایی و انتقال کارتها نیز بهصورت دیجیتال دردسترس شهروندان قرار خواهد گرفت.
تیمهای نظارت بازرگانی در شش ماههی گذشته فعالیتهای گستردهای را برای کنترل قیمتها و کیفیت کالاها انجام دادهاند. در این بازهی زمانی، ۲۴ هزار و ۷۴۶ مورد بازدید نظارتی ثبت شده است که دستاوردهای آن به شرح زیر است:
- ثبت ۸۰۷ مورد جریمهی نقدی برای واحدهای متخلف.
- پلمب ۱۰۲ واحد صنفی و تجاری.
- وصول مجموع ۱۸۲ میلیون و ۲۹۶ هزار دینار جریمهی نقدی.
- کشف و ضبط ۱۱۱ هزار و ۸۰۸ تُن کالای تاریخمصرفگذشته و غیرقانونی.
در حوزهی بازرگانی خارجی، در نیمهی نخست سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵)، تعداد ۱۵۵ مجوز صادرات و ۱۰۳۸ مجوز واردات کالا صادر شده است. همچنین با صدور ۳۳۳ مجوز واردات خودرو، در مجموع ۵۲ هزار و ۱ دستگاه خودرو وارد اقلیم کوردستان شده است. وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد که کاهش تعداد مجوزهای صادره نسبت به سال گذشته، ناشی از اجرای دقیق سامانهی هوشمند "آسیکودا" و سیستمیشدن فرآیندها است.
وزارت بازرگانی و پیشه چندین پروژهی راهبردی را برای تقویت زیرساختهای غذایی در دستور کار دارد:
۱. تداوم ساخت سیلوهای کویه و زاخو؛ همچنین اعلام شد که پروژهی سیلوی حلبچه به پیشرفت ۹۰ درصدی رسیده است.
۲. راهاندازی دفاتر مدیریت کل بازرگانی در گذرگاههای مرزی "پرویزخان" و "باشماق".
۳. الکترونیکیکردن سیستم کارخانههای آرد به منظور ارتقای نظارت بر کیفیت تولید.
۴. تشکیل کمیتهی عالی به فرمان نخستوزیر جهت تعیین نرخ خرید گندم توسط شرکتهای داخلی و سرمایهگذاران، همزمان با ایجاد تسهیلات ویژه برای صادرات گندم به خارج از کشور.