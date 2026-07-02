فالح فیاض: ۱۰۰ عضو حشد شعبی در حملات هوایی کشته شدند

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رئیس سازمان حشد شعبی اعلام کرد در جریان تنش‌های اخیر، بیش از ۱۱۰ مقر این نیروها هدف حملات هوایی قرار گرفته و ده‌ها تن جان خود را از دست داده‌اند.

فالح فیاض، رئیس سازمان حشد شعبی، امروز پنج‌شنبه ۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۱ تیر ۱۴۰۵)، در جریان سفری به استان نینوا، جزئیات تازه‌ای از تلفات و خسارات این نیروها در پی درگیری‌های اخیر ارائه کرد.

فالح فیاض در سخنان خود تصریح کرد که در پی تنش‌های نظامی میان آمریکا، اسرائیل و ایران، ۱۱۰ مقر متعلق به نیروهای حشد شعبی در خاک عراق هدف حملات هوایی و بمباران قرار گرفته‌اند. وی افزود: "بر اثر این حملات، ۱۰۰ تن از نیروهای ما کشته شده‌اند." رئیس سازمان حشد شعبی همچنین خاطرنشان کرد که طی سه سال گذشته، بیشترین آمار قربانیان این سازمان مربوط به استان‌های نینوا، صلاح‌الدین و انبار بوده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش از تشکیل دولت جدید عراق، ایالات متحده هشدار داده بود که گروه‌های مسلح نباید در کابینه‌ی جدید حضور داشته باشند و لازم است این گروه‌ها منحل شده یا در ساختار رسمی نیروهای نظامی عراق ادغام شوند.

در همین راستا، فالح فیاض بر نقش حشد شعبی در حفاظت از شهروندان عراقی تأکید کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که تاکنون سه گروه "سرایا سلام"، "کتائب امام علی" و "کتائب سیدالشهدا" انحلال خود را اعلام کرده‌اند، اما گروه "حزب‌الله عراق" همچنان از زمین گذاشتن سلاح و انحلال خودداری می‌کند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که فشارهای بین‌المللی برای یکپارچه‌سازی نیروهای نظامی زیر نظر دولت مرکزی افزایش یافته است.