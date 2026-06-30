دولت جدید عراق دورتازه‌ی مذاکرات با ترکیه در مورد از سرگیری صادرات نفت را آغاز کرد

1 ساعت پیش

دولت عراق با تشکیل کمیته‌ای عالی‌رتبه و مشارکت دولت اقلیم کوردستان، به‌دنبال دستیابی به توافقی جدید با آنکارا برای صادرات روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت است.

عراق گام‌های تازه‌ای را برای افزایش سطح صادرات نفت خود و بازگشت به بازارهای جهانی برداشته است. یک منبع آگاه در شرکت ملی بازاریابی نفت عراق (سومو) در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که مجموع صادرات نفت این کشور در ماه جاری میلادی به ۲۳ میلیون بشکه رسیده است که این محموله‌ها از طریق خط لوله‌ی کوردستان و مسیر سوریه صادر شده‌اند.

تأثیر تنش‌های منطقه‌ای بر روند صادرات

این منبع در شرکت سومو خاطرنشان کرد که به‌دلیل تبعات ناشی از تنش‌ها میان آمریکا و اسرائیل با ایران و موضوع انسداد تنگه‌ی هرمز، سطح صادرات نفت عراق هنوز به میانگین پیش از این بحران‌ها بازنگشته است.

با این حال، انتظار می‌رود با ازسرگیری فعالیت شرکت‌های بین‌المللی در میدان‌های نفتی اقلیم کوردستان، حجم نفت تحویلی به شرکت سومو که در حال حاضر حدود ۲۰ هزار بشکه در روز است، به‌زودی افزایش یافته و به سطح پیشین بازگردد.

تشکیل کمیته‌ی مشترک برای توافق راهبردی با ترکیه

در همین راستا، وزارت نفت عراق با هدف تنظیم قراردادی جدید، کمیته‌ای تخصصی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های نفت، امور خارجه و دارایی را با حضور نماینده‌ی دولت اقلیم کوردستان تشکیل داده است.

مأموریت اصلی این کمیته، انجام مذاکرات فشرده با مقامات ترکیه برای تدوین توافق‌نامه‌ی جدیدی است که بر اساس آن، ظرفیت صادرات روزانه‌ی نفت عراق از طریق خاک ترکیه به ۴۰۰ هزار بشکه افزایش یابد.

با توجه به نزدیک شدن به موعد انقضای توافق‌نامه‌ی فعلی میان بغداد و آنکارا، دولت عراق تلاش‌های خود را برای نهایی کردن این قرارداد راهبردی دوچندان کرده است تا از تداوم و پایداری جریان صادرات انرژی اطمینان حاصل کند. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است اعضای این کمیته در آینده‌ای نزدیک برای پیشبرد گفتگوها عازم ترکیه شوند.