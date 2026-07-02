توافق اربیل و بغداد برای تشکیل تیم مشترک تفحص گورهای جمعی

دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق بر سر تسریع در روند گشایش گورهای جمعی و اصلاح قوانین مرتبط با حقوق قربانیان به توافق رسیدند.

2 ساعت پیش

مدیر کل گورهای جمعی در وزارت امور شهیدان و انفال‌شدگان دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد که در پی نشست با مقامات بغداد، تفاهم‌نامه‌ای برای تشکیل یک تیم مشترک جهت تسریع در عملیات تفحص و بازگشایی گورهای جمعی به دست آمده است.

آرام نوری، مدیر گورهای جمعی در وزارت امور شهیدان و انفال‌شدگان دولت اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه ۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۱ تیر ۱۴۰۵)، در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که نشست مهمی با رئیس بنیاد شهید عراق برگزار شده است. در این جلسه، پرونده‌ی گورهای جمعی به عنوان محور اصلی گفتگوها مورد بررسی قرار گرفت.

آرام نوری اشاره کرد که وزارت امور شهیدان ملاحظات و پیشنهادهای خود را به طرف عراقی ارائه کرده است. یکی از انتقادات اصلی، اقدام انفرادی دفتر گورهای جمعی عراق و عدم هماهنگی با وزارت امور شهیدان اقلیم کوردستان در پروژه‌های پیشین بود که اکنون پیشنهاد شده است تیمی مشترک مانند ادوار گذشته برای مدیریت این فرآیند تشکیل شود.

محور دیگر این مذاکرات، بازنگری در قانون گورهای جمعی بود. آرام نوری در این باره اظهار داشت: "پروژه‌ی اصلاح قانون در دست تدوین است و ما نظرات کتبی خود را ارائه کرده‌ایم. تاکید ما بر این است که در متن قانون، موضوع گورهای جمعی مستقیماً به وزارت امور شهیدان و بنیاد شهید مرتبط شود؛ چرا که پرونده‌ی کامل انفال‌شدگان و خانواده‌های آنان در اختیار ماست و قربانیان موجود در این گورها، شهدای ژینوساید (نسل‌کشی) هستند."

بنا بر اظهارات این مقام مسئول، رئیس بنیاد شهید عراق از پیشنهادهای ارائه‌شده استقبال کرده و مدیرکل دفتر حقوقی را مامور تدوین پیش‌نویس تفاهم‌نامه مشترک کرده است. مقرر شده است در آینده‌ی نزدیک، هیئتی از بغداد برای نهایی کردن گفتگوها و امضای رسمی این توافق‌نامه به اربیل سفر کند.

شایان ذکر است که هیئتی از وزارت امور شهیدان و انفال‌شدگان دولت اقلیم کوردستان طی چند روز گذشته در بغداد حضور داشته و علاوه بر مقامات بنیاد شهید، با نخست‌وزیر عراق نیز دیدار و گفتگو کرده‌اند.