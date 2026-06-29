انجمن اقتصادی با حضور بیش از ۸۰ شرکت افتتاح شد

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اربیل (کوردستان۲۴)- انجمن اقتصادی اقلیم کوردستان و اسپانیا با حضور بیش از ۸۰ شرکت از دو طرف در شهر مورسیا افتتاح شد؛ ابتکاری که با هدف توسعه همکاری‌های تجاری، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش مشارکت در بخش‌های مختلف اقتصادی راه‌اندازی شده است.

انجمن اقتصادی اقلیم کوردستان و اسپانیا امروز دوشنبه ۲۹ ژوئن، به ‌طور رسمی در شهر مورسیا اسپانیا و با حضور بیش از ۸۰ شرکت از دو طرف افتتاح شد. این انجمن با هدف تقویت روابط تجاری و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی تشکیل شده است.

هیئتی رسمی و اقتصادی از اقلیم کوردستان به ریاست محمد شکری، رئیس هیئت سرمایه‌گذاری اقلیم کوردستان، در آیین افتتاح این انجمن حضور یافت. این نشست بر توسعه همکاری‌ها در بخش‌هایی از جمله گردشگری، صنعت، خدمات درمانی، ساخت‌وساز، توسعه شهری و سایر حوزه‌های خدماتی متمرکز بود.

محمد شکری در سخنرانی خود، ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اقلیم کوردستان را برای فعالان اقتصادی اسپانیا تشریح کرد. وی با اشاره به قانون سرمایه‌گذاری اقلیم، حمایت‌های دولتی، معافیت‌های مالیاتی و ضمانت‌های قانونی، این موارد را از مهم‌ترین مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی و تضمین‌کننده امنیت پروژه‌ها عنوان کرد.

در این نشست، شماری از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی اسپانیایی نیز با ابراز علاقه به حضور در بازار اقلیم کوردستان، بر ضرورت ایجاد کانال‌های ارتباطی مستقیم با بخش خصوصی اقلیم برای تسهیل همکاری‌های آینده تأکید کردند.

همزمان با افتتاح انجمن، نشست‌های رودرروی تجاری میان نمایندگان دو طرف برگزار شد و درباره زمینه‌های همکاری مشترک گفت‌وگو صورت گرفت. انتظار می‌رود در آینده نزدیک چندین تفاهم‌نامه و توافق‌نامه تجاری میان طرفین امضا شود که زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های مشترک راهبردی خواهد بود.

برنامه هیئت اقلیم کوردستان روز سه‌شنبه در شهر وایادولید ادامه می‌یابد و قرار است اعضای این هیئت با شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی اسپانیا برای بررسی راه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه دیدار کنند.

اقلیم کوردستان و اسپانیا از طریق کنسولگری افتخاری اسپانیا در اربیل و دفتر نمایندگی دولت اقلیم کوردستان در مادرید، روابط رسمی خود را دنبال می‌کنند. دفتر نمایندگی اقلیم از سال ۲۰۱۰ در مادرید فعالیت دارد و در حوزه‌های دیپلماتیک، فرهنگی و حمایت از جامعه کوردهای مقیم اسپانیا نقش‌آفرینی می‌کند.

در سال‌های اخیر، شرکت‌های اسپانیایی علاقه بیشتری به سرمایه‌گذاری در اقلیم کوردستان، به ‌ویژه در بخش‌های زیرساخت، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و صنایع کشاورزی نشان داده‌اند. از جمله طرح‌های مطرح‌شده در این زمینه می‌توان به پروژه‌های راه‌آهن و پیشنهاد ایجاد روابط خواهرخواندگی میان شهرهای اربیل و مالاگا اشاره کرد.

راه‌اندازی این انجمن، بخشی از تلاش‌های مشترک اقلیم کوردستان و اسپانیا برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی و توسعه روابط تجاری میان دو طرف به شمار می‌رود.

ب.ن