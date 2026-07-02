کجک: از ۲۴ مه تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت عبدالله اوجالان در دست نیست
شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان (کجک) با صدور بیانیهای اعلام کرد دولت ترکیه به پیشنهادهای عبدالله اوجالان پاسخ نداده و تمامی مجاری ارتباطی با زندان ایمرالی قطع شده است.
امروز پنجشنبه، ۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۱ تیر ۱۴۰۵)، شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان (کجک) در بیانیهای رسمی اعلام کرد که از تاریخ ۲۴ مه ۲۰۲۶ (۳ خرداد ۱۴۰۵) تاکنون، هیچگونه دیدار یا تماسی با عبدالله اوجالان برقرار نشده است. بر اساس این بیانیه، پس از آخرین ملاقات در ماه مه، پیشنهادهایی از سوی عبدالله اوجالان ارائه شده بود که مقرر گردید از سوی مقامات حکومتی مورد ارزیابی قرار گیرد، اما تاکنون هیچ پاسخی در این زمینه دریافت نشده است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که نتیجهی ارزیابیهای دولت باید به اطلاع عبدالله اوجالان میرسید، اما از آن تاریخ به بعد هیچ رویداد یا تماسی که نشاندهندهی پیشرفت در روند گفتگوها باشد، رخ نداده و هیچ اطلاعی از وضعیت وی در دسترس نیست.
تأکید بر نقش محوری عبدالله اوجالان در فرآیند صلح
کجک با اشاره به تلاشهای انجامشده در دورهی اخیر تأکید کرد: "ما بر تلاشهایی که در گذشته صورت گرفته تکیه کردهایم و در همین راستا، گزارش کمیسیون دموکراسی، صلح و برادری را حتی با وجود برخی کاستیها، مثبت ارزیابی کردیم."
این نهاد در ادامهی بیانیهی خود به مصوبات کنگرهی دوازدهم پکک اشاره کرد و افزود: "در این کنگره تصمیم بر آن شد که فرآیند پایان دادن به فعالیتهای نظامی و خلع سلاح باید مستقیماً توسط عبدالله اوجالان مدیریت شود؛ اما این امر تنها در شرایطی امکانپذیر است که وی در وضعیت کار آزاد قرار داشته باشد."
کجک تصریح کرد که هیچگونه سیاست یا اقدام عملی را بدون حضور عبدالله اوجالان و فراهم نشدن شرایط کار آزاد برای وی نمیپذیرد. در این بیانیه تأکید شده است تا زمانی که برخورد مثبتی با پروندهی عبدالله اوجالان صورت نگیرد و گامهای عملی در این چارچوب برداشته نشود، هیچکس نمیتواند تصمیمات کنگرهی پکک را اجرایی کند.
گاهشمار فرآیند جدید صلح در ترکیه
فرآیند موسوم به صلح جدید در ترکیه که از اواخر سال ۲۰۲۴ آغاز شده بود، تا پیش از توقف کنونی، مراحل زیر را پشت سر گذاشته است:
- ۲۶ نوامبر ۲۰۲۴ (۶ آذر ۱۴۰۳): ارائهی ابتکار عمل صلح از سوی دولت باغچهلی، رهبر حزب حرکت ملی (مهـپ).
- ۲۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۸ دی ۱۴۰۳): دیدار هیئت «دم پارتی» متشکل از پروین بولدان و سری سوریا اوندر با عبدالله اوجالان در زندان ایمرالی.
- پیام عبدالله اوجالان در آن مقطع: "تقویت برادری کورد و ترک نه تنها یک مسئولیت تاریخی، بلکه یک مسئلهی حیاتی و فوری برای تمام خلقها است. برای پیشبرد این فرآیند، ضروری است تمامی جریانهای سیاسی در ترکیه فراتر از محاسبات محدود و کوتاهمدت فکر کنند، ابتکار عمل به خرج دهند و به شکلی سازنده مشارکت داشته باشند."
- ۱ مارس ۲۰۲۵ (۱۰ اسفند ۱۴۰۳): اعلام آتشبس و فراهمسازی زمینهی گفتگوهای سیاسی.
- ۵ تا ۷ مه ۲۰۲۵ (۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴): برگزاری کنگرهی دوازدهم پکک و اتخاذ تصمیم راهبردی مبنی بر انحلال تشکیلاتی و پایان مبارزهی مسلحانه.
- ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۰ تیر ۱۴۰۴): برگزاری مراسم نمادین امحای سلاح توسط یک گروه ۳۰ نفره به ریاست بسه هوزات، از رؤسای مشترک کجک، در مقابل غار جاسنه در منطقهی دوکان از توابع سلیمانیه.