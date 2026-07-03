از موناکو تا زاخو؛ "لوران بانید" سرمربی جدید زاخو شد

1 ساعت پیش

باشگاه زاخو پس از فسخ قرارداد با "ماهر کنزاری" سرمربی تونسی خود، با یک سرمربی سرشناس و سابق باشگاه موناکوی فرانسه که پیش از این هدایت ستاره‌های نامدار جهان را بر عهده داشته، قرارداد امضا کرد.

تنها ۱۶ روز پس از انتصاب "ماهر کنزاری" به عنوان سرمربی جدید زاخو، قرارداد او با توافق دوطرفه فسخ شد. در پی این تصمیم، "لوران بانید" سرمربی پیشین موناکوی فرانسه، هدایت زاخو را بر عهده گرفت.

"لوران بانید" ۵۸ ساله، مسیر مربیگری خود را در سال ۱۹۹۷ با تیم‌های پایه و جوانان موناکو آغاز کرد. او به دلیل هوش بالا و برنامه‌ریزی‌های دقیقش، به عنوان دستیار مربی موناکو در لیگ یک فرانسه (لوشامپیونه) انتخاب شد. یک سال بعد و دقیقاً در سال ۲۰۰۶، او هدایت تیم اصلی موناکو را بر عهده گرفت؛ بانید در ۳۲ بازی روی نیمکت این تیم، ۱۳ برد، ۸ باخت و ۱۱ مساوی کسب کرد که سه پیروزی ارزشمند او در برابر تیم‌های بزرگ لیون، لیل و مارسی رقم خورد.

"بانید" در دوران حضورش در موناکو، سرمربی ستاره‌های بزرگی همچون "یحیی توره" (ساحل عاج)، "پاتریس اورا" (فرانسه)، "پیر امریک اوبامیانگ"(گابن)، "یان کولر" (چک) و چندین ستاره سرشناس دیگر بوده است.

این سرمربی فرانسوی پس از دو فصل حضور در موناکو، این تیم را ترک کرد و هدایت ام‌صلال قطر را پذیرفت. کارنامه او در منطقه خلیج شامل مربیگری در تیم‌های الخریطیات و الخور قطر، ظفار عمان، الکویت کویت، النصر امارات و العروبه عربستان می‌شود.

وی در سال ۲۰۱۹ برای مربیگری به اروپا بازگشت و هدایت تیم "اولدهام" در دسته چهارم انگلیس را بر عهده گرفت. او سپس در سال ۲۰۲۲ به مدت سه فصل سرمربی تیم زنان موناکو شد، اما در تابستان امسال این باشگاه را ترک کرد تا چالش جدیدی را با "زاخو" آغاز کند.

"لوران بانید" در طول دوران مربیگری خود دو عنوان قهرمانی در لیگ‌های قطر و کویت به دست آورده است و برای فصل آینده، تجربه جدیدی را در لیگ ستارە‌های عراق همراه با باشگاه زاخو آزمون خواهد کرد.