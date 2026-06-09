استقبال متروی تورنتو از جام جهانی ۲۰۲۶ با زبان کوردی

5 ساعت پیش

کمیسیون حمل‌و‌نقل تورنتو در کانادا (TTC) در راستای آماده‌سازی برای میزبانی از مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، کمپین تبلیغاتی گسترده‌ای را به زبان‌های مختلف جهان، از جمله زبان کوردی، در شبکه مترو و قطارهای شهری خود آغاز کرده است.

در چارچوب این طرح تمهیداتی اندیشیده شده و پوسترهای ویژه‌ای در داخل ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی این شهر نصب شده است. در بخشی از این پوسترها، واژه "بەخێربێن" (خوش‌آمدید) به زبان کوردی در کنار دیگر زبان‌های زنده دنیا به چشم می‌خورد؛ اقدامی که توجه شهروندان، مسافران و گردشگران این کلان‌شهر را به خود جلب کرده است.

این اقدام مدیریت شهری تورنتو با واکنش‌های مثبت فراوانی در شبکه‌های اجتماعی همراه شده است. شماری از شهروندان کورد مقیم کانادا با ابراز خرسندی از این رویداد، حضور و به رسمیت شناخته شدن زبان کوردی را در یک کمپین بزرگ بین‌المللی مانند جام جهانی فیفا، مایه افتخار دانسته‌اند.

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به پیشینه تاریخی خود یادآور شده‌اند که هزاران تن از کوردهای ساکن تورنتو، در گذشته در زادگاه خود تنها به دلیل نوشتن یک حرف، یک واژه، خواندن یک ترانه یا انتشار کتابی به زبان مادری‌شان با بازجویی، پیگرد قضایی و زندان مواجه بوده‌اند؛ اما اکنون با دیدن این تابلوها در این نقطه از جهان، حس تعلق و خانه‌ بودن را در این شهر تجربه می‌کنند.

مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ به طور مشترک به میزبانی سه کشور ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد. این دوره از رقابت‌ها برای نخستین بار در تاریخ این تورنمنت، با حضور ۴۸ تیم برگزار می‌شود و شهر تورنتو یکی از میزبانان اصلی این رویداد بزرگ ورزشی در کانادا است.

تورنتو به عنوان یکی از چندفرهنگی‌ترین و متنوع‌ترین شهرهای جهان شناخته می‌شود که جامعه بزرگی از مهاجران کورد را نیز در خود جای داده است. از همین رو، کمیسیون حمل‌و‌نقل این شهر برای استقبال از گردشگران و هواداران فوتبال، همواره در تلاش است تا به تنوع زبانی و فرهنگی شهروندان خود احترام بگذارد؛ اقدامی که در جدیدترین نمونه آن، زبان کوردی را به بخشی از این کمپین جهانی تبدیل کرده است.