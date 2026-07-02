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اربیل (کوردستان۲۴)- ریاست اقلیم کوردستان اعلام کرد که نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم، امروز جمعه ۳ جولای در تهران با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، دیدار و درباره روابط دوجانبه، همکاری‌های اقتصادی و تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه ریاست اقلیم کوردستان، در این دیدار روند توسعه روابط میان عراق، اقلیم کوردستان و جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. دو طرف همچنین درباره راه‌های گسترش مبادلات بازرگانی و همکاری‌های اقتصادی و نیز تقویت روابط تاریخی و فرهنگی با هدف تأمین منافع مشترک رایزنی کردند.

تحولات منطقه و پیامدهای رویدادهای اخیر از دیگر محورهای این دیدار بود. بر پایه بیانیه، نچیروان بارزانی و مسعود پزشکیان بر ضرورت حفظ امنیت و ثبات منطقه و همچنین حل اختلافات از طریق گفت‌وگو و راهکارهای مسالمت‌آمیز تأکید کردند.

در ادامه بیانیه آمده است که دو طرف ابراز امیدواری کردند درگیری‌ها پایان یابد و مذاکرات میان ایران و ایالات متحده به برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه منجر شود و زمینه آغاز مرحله‌ای تازه از روابط سازنده و همکاری میان کشورهای منطقه و ملت‌های آن را فراهم کند.

به گفته ریاست اقلیم کوردستان، در این دیدار همچنین درباره شماری دیگر از موضوعات مورد اهتمام مشترک دو طرف تبادل نظر شد.

نچیروان بارزانی صبح امروز جمعه برای شرکت در مراسم خاکسپاری سید علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی ایران که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ در حمله هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران کشته شد، وارد تهران شد.

ب.ن